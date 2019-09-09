Спутник NASA заметил нечто неподдающееся объяснению: фото

В соседней галактике обнаружено таинственное свечение, природа которого ученым не ясна

Ученые попытались объяснить природу необъяснимого свечения Фото: Wired

Рентгеновская обсерватория NASA NuSTAR обнаружила нечто странное. Во время съемки галактики Фейерверк (NGC 6946) спутник зафиксировал таинственный яркий источник в рентгеновском излучении, который выглядел, как зеленое пятно. Что самое странное – буквально несколько дней свечение исчезло, как небывало.

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О своих исследованиях ученые NASA опубликовали в периодическом издании Astrophysical Journal, где они попытались дать ответ на источник необъяснимого свечения, который по меркам Вселенной, исчез за мгновение – это неестественно для космических объектов.

Основной целью наблюдений NuSTAR было изучение сверхновых – взрывов огромных звезд в галактике Фейерверк (на фото выглядят синими пятнами). Во время первого наблюдения никаких посторонних объектов не наблюдалось. Однако через 10 дней во время второй съемки на фотографиях проявился странное зеленое свечение, похожее на ультраяркий рентгеновский источник (ULX). Позже другой космический телескоп, Рентгеновская обсерватория "Чандра", посмотрел на ту же область и обнаружил, что объект, названный ULX-4, исчез.

Зеленое свечение в галактике Фейерверк (пятнышко внизу), которое исчезло спустя 10 дней Фото: NASA

"10 дней — это очень короткий промежуток времени для появления такого яркого и большого объекта. Как правило, такие объекты не исчезают годами. Похоже мы нашли какой-то совершенно новый источник, изменяющийся очень быстро, что очень интересно для науки", – объясняет научный сотрудник и ведущий автор исследования NASA Ханна Эрншоу.

Возможно, что свет исходил от черной дыры, поглощающей крохотный объект вроде нейтронной звезды, говорится в исследовании. Когда объекты оказываются слишком близко к черной дыре, они могут разорваться под действием силы тяжести, а их "обломки" вытянуты на близкую орбиту вокруг черной дыры. Материал по внутреннему краю диска движется так быстро, что он "нагревается до миллионов градусов и излучает рентгеновские лучи", объясняют в NASA.

Большинство ультраярких рентгеновских источников длятся долго, потому что они образованы плотными объектами, такими как черные дыры, которые "питаются" звездой в течение длительного времени. Короткоживущие источники рентгеновского излучения, такие как этот ULX-4, не так распространены, поэтому их появление можно объяснить сценарием, таким как черная дыра, быстро разрушающая маленькую звезду.

Напомним, что ранее астрономы показали форму нашей галактики – кривая и скрученная. Также недавно астрономы обнаружили странные вспышки в центре нашей галактики.

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