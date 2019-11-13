Спутники SpaceX Starlink устроили скандальное световое шоу в космосе

Запуск спутников Starlink напугал многих жителей, наблюдавших в небе необъяснимые огни

На этой неделе жители США увидели яркое световое представление в небе, которое многих очевидцев напугало. Одни утверждали, что эти яркие точки являются НЛО, скептики попытались объяснить эффекты в небе метеорами или осколками кометы. На деле виновником небесного представления оказалась компания Илона Маска SpaceX, старт ракеты Falcon 9 которой вывел на орбиту Земли 60 широкополосных спутников Starlink.

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Старт был произведен в понедельник и через несколько часов аппараты были замечены по всему миру в виде длинного ряда световых огней или космической гирлянды, напоминающей НЛО. Очевидцы из США и Японии начали загружать в соцсети видеоролики, которые комментировали, как странное зрелище в небе. Огни даже вызвали беспокойство у астрономов.

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Вскоре стало ясно, что скандальные и пугающие огни в небе являются просто маленькими спутниками, которые по мере набора высоты становились все тусклее. В SpaceX пообещали сменить покрытие Starlink так, чтобы сделать их менее светоотражающими. Более того компания Илона Маска будет координировать свои запуски с астрономами, поскольку вывод на орбиту такого огромного количества спутников за один раз может оказать неблагоприятное влияние на астрономические наблюдения.

Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики пристально следит за спутниками на орбите. Он обеспокоен стремлением SpaceX вывести огромное количество спутников на орбиту Земли. По его мнению, проект Starlink в будущем может создать проблемы для наблюдений за Вселенной.

"Спутники Starlink могут разрушить астрономию. Если их будет тысячи, то своим числом и яркостью будут мешать наблюдениям", – прокомментировал Джонатан Макдауэлл в Twitter.

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Проект Starlink разрабатывается компанией SpaceX с целью создания дешевого и глобального спутникового интернета. В понедельник 11 ноября был совершен второй запуск – первый успешно состоялся в мае этого года. Однако проект еще очень далек до завершения. В планах частной космической компании запуск 42 тысяч подобных спутников, чтобы покрыть всю Землю интернетом. Однако на реализацию столь амбициозного плана уйдут годы. В то же время SpaceX – лишь одна из немногих компаний, стремящихся запустить такие космические мега-проекты.

Напомним, что ранее Илон Маск поделился амбициозным планом по высадке на Луну. Также ракету Falcon 9 использовали для космических похорон.

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