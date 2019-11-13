Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Спутники SpaceX Starlink устроили скандальное световое шоу в космосе

Запуск спутников Starlink напугал многих жителей, наблюдавших в небе необъяснимые огни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13

На этой неделе жители США увидели яркое световое представление в небе, которое многих очевидцев напугало. Одни утверждали, что эти яркие точки являются НЛО, скептики попытались объяснить эффекты в небе метеорами или осколками кометы. На деле виновником небесного представления оказалась компания Илона Маска SpaceX, старт ракеты Falcon 9 которой вывел на орбиту Земли 60 широкополосных спутников Starlink.

Смотрите также в сюжете о том, как SpaceX готовится к космическим запускам:

Старт был произведен в понедельник и через несколько часов аппараты были замечены по всему миру в виде длинного ряда световых огней или космической гирлянды, напоминающей НЛО. Очевидцы из США и Японии начали загружать в соцсети видеоролики, которые комментировали, как странное зрелище в небе. Огни даже вызвали беспокойство у астрономов.

Читайте также:
SpaceX анонсирует запуск марсианского звездолета Starship

Вскоре стало ясно, что скандальные и пугающие огни в небе являются просто маленькими спутниками, которые по мере набора высоты становились все тусклее. В SpaceX пообещали сменить покрытие Starlink так, чтобы сделать их менее светоотражающими. Более того компания Илона Маска будет координировать свои запуски с астрономами, поскольку вывод на орбиту такого огромного количества спутников за один раз может оказать неблагоприятное влияние на астрономические наблюдения.

Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики пристально следит за спутниками на орбите. Он обеспокоен стремлением SpaceX вывести огромное количество спутников на орбиту Земли. По его мнению, проект Starlink в будущем может создать проблемы для наблюдений за Вселенной.

"Спутники Starlink могут разрушить астрономию. Если их будет тысячи, то своим числом и яркостью будут мешать наблюдениям", – прокомментировал Джонатан Макдауэлл в Twitter.

Читайте также:
Ученые обнаружили край Вселенной

Проект Starlink разрабатывается компанией SpaceX с целью создания дешевого и глобального спутникового интернета. В понедельник 11 ноября был совершен второй запуск – первый успешно состоялся в мае этого года. Однако проект еще очень далек до завершения. В планах частной космической компании запуск 42 тысяч подобных спутников, чтобы покрыть всю Землю интернетом. Однако на реализацию столь амбициозного плана уйдут годы. В то же время SpaceX – лишь одна из немногих компаний, стремящихся запустить такие космические мега-проекты.

Напомним, что ранее Илон Маск поделился амбициозным планом по высадке на Луну. Также ракету Falcon 9 использовали для космических похорон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Вояджер-2" изучил межзвездное пространство: увиденное ошеломляет Прелесть небес: NASA показала великолепие неба южного полушария На МКС скоро испекут первое космическое печенье в истории человечества: видео Forbes подсчитал деньги Илона Маска: состояние выросло на 2 млрд долларов
космос ракета нло Falcon Илон Маск SpaceX спутники Starlink
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)

Популярные статьи

Вчера, 20:11Events

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

Вчера, 19:42Шоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

Вчера, 09:33Fun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

Вчера, 09:25Техно

Xiaomi представила "умный" гаджет за 100 грн

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

11 ноябряПсихология

ТОП-7 качеств людей с высоким эмоциональным интеллектом

11 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в двенадцатом эфире

10 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 10-16 ноября: все знаки зодиака

10 ноябряEvents

В чем встречать Новый год 2020 по знакам зодиака

10 ноябряШоу-бизнес

Молодая украинская исполнительница едва не попала за решетку

10 ноябряШоу-бизнес

Украинский певец подтвердил свой роман с участницей "ВИА Гры"

10 ноябряТехно

Игровой сервис Google Stadia стал доступен для Android

10 ноябряШоу-бизнес

Все в сборе: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые появились на публике с Меган и Гарри

Новости партнеров

Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Как сделать кабачковую икру: простой и вкусный рецепт
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
Названы 100 лучших фильмов десятилетия
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)