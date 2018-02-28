Сразу три новинки: Apple представит самый большой iPhone на две сим-карты к концу года

Сегодня, 14:50

Компания представит телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда

У Apple появятся новинки. Фото: pixabay.com
У Apple появятся новинки. Фото: pixabay.com

Компания Apple планирует выпустить три новых модели iPhone в конце 2018 года, передает Bloomberg.

По данным издания, компания представит телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда, обновленную версию iPhone X, а также бюджетную версию смартфона.

Сообщается, что смартфон с большим дисплеем получил кодовое название D33. При этом корпус телефона будет примерно таким же по величине, что и у iPhone 8 Plus, но экран увеличится приблизительно на дюйм из-за дизайна, как у iPhone X. В телефоне будет работать технология Face ID, которая распознает владельца устройства по лицу.

Разработчики сообщают, что в самом крупном iPhone, как и в обновленной версии iPhone X, будут использоваться процессоры A12 нового поколения. При этом оба телефона помимо базовых расцветок будут выпускаться в золотом варианте.

Новость о том, что iPhone может выйти в варианте с двумя сим-картами неоднозначная – ведь окончательного решения на этот счет еще не принято.

В более доступной версии смартфона также будут технология Face ID и экран на всю поверхность устройства. Для снижения стоимости в смартфоне заменят дисплей и края корпуса более доступными аналогами.

Ранее сообщалось, что Apple прекратит выпуск iPhone X. Компания не справляется с планом продаж, считают аналитики.
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