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Срочно удалить: популярная программа для Windows оказалась опасной

Сегодня, 17:54

Антивирус Windows Defender помечает CCleaner как потенциальную угрозу для компьютера

Очень популярная программа для компьютера CCleaner внезапно стала одной из самых опасных. На днях встроенный антивирус Windows Defender начал помечать программу как потенциальную угрозу после свежего обновления сигнатур, сообщает блог Microsoft.

CCleaner знаменита своей полезностью: оптимизирует Windows, удаляя неиспользуемые и временные файлы, тем самым делая ее быстрее и освобождая место для хранения данных. Программа также обладает сканером реестра для недействительных ссылок и имеет встроенную функцию удаления программ.

Смотрите также в сюжете о том, как украинцев атакует новый компьютерный вирус:

В Microsoft считают, что CCleaner вводит пользователей в заблуждение. Программное обеспечение дает неточную и преувеличенную информацию о состоянии операционной системы, тем самым мотивируя страхом приобрести полную версию. Причем статут потенциально нежелательной программы получила только бесплатная версия CCleaner. Причиной этого является дополнительный софт, который не требуется для работы самого CCleaner, однако навязывается к установке. В числе таких продуктов — другие программы от разработчиков утилиты, компании Piriform.

"Хотя сами приложения являются законными, дополнительная комплектация программного обеспечения, особенно продуктами других поставщиков, может привести к его неожиданной активности. Она, в свою очередь, способна негативно повлиять на работу компьютеров" — отметили в Microsoft.

CCleaner
CCleaner
Фото: Topsoft

В Piriform посчитали такое решение Microsoft необоснованным. На данный момент между представителями компаний ведутся переговоры с целью решить проблему в скором времени.

Еще в 2017 году Piriform, британская фирма, стоящая за CCleaner, была приобретена Avast за 1,3 миллиарда долларов, это привело к тому, что вместе с приложением были включены другие программы, в том числе Avast Free Antivirus, AVG Antivirus Free, Google Chrome и панель инструментов Google.

Напомним, несколько лет назад обновление программы CCleaner было заражено вирусом. Также ранее опасный вирус атаковал пользователей MacBook – как защититься.

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Источник: TechCrunch
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