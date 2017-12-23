Стало известно, насколько за год увеличилось количество землян

Сегодня, 05:37

Наибольший прирост населения наблюдается в Африке

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Эксперты фонда "Население Земли" прогнозируют, что в январе следующего года на планете будет жить более 7,5 млрд человек. Соответствующий отчет организация опубликовала на своем сайте.

В ночь на 1 января 2018 на планете Земля будет находиться 7591541000 человек. По сравнению с прошлым годом землян стало на 83 млн больше. Это примерно вдвое больше количества населения Украины. Каждую секунду численность населения мира растет в среднем на 2,6 жителя (количество родившихся минус смертность).

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Наибольший прирост населения наблюдается в Африке. По данным ООН, к 2050 году на континенте ожидается удвоение количества жителей – с 1,26 млрд до 2,53 млрд человек.

"Это связано главным образом с тем, что уровень рождаемости не упал так сильно, как ожидалось. Чтобы избежать нежелательных беременностей, срочно необходимо ввести более качественное образование и пропагандировать гендерное равенство", – отмечает глава фонда "Население Земли" Ренате Бахр.

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Среди положительных причин роста количества населения планеты организация отмечает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности среди детей. Благодарить за это нужно ученых, которые делают быстрые прорывы в области здравоохранения. Между тем отсутствие сексуального образования, слабые правительственные программы по охране здоровья, бедность и отсутствие гендерного равенства имеют только негативное влияние на количество населения Земли.

Исследователи американского социологического центра Pew Research Center заявили, что к 2050 году 14% населения ЕС будут мусульманами.

Напомним, в Украине смертность превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 61 новорожденный.

Также сообщалось, что по данным Госуправления статистики, в Киеве живет почти три миллиона человек.
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Источник:

ЭспрессоТВ

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