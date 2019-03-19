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Старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет

Руководство MySpace скрывало факт потери фотографий, музыки и видео несколько месяцев

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:35
MySpace называет это "несчастным случаем"
MySpace называет это "несчастным случаем"
Фото: TechSpot

Старейшая социальная сеть MySpace, вышедшая задолго до Facebook, все еще пользовалась популярностью среди музыкантов. Руководство соцсети сегодня с прискорбием призналось, что безвозвратно потеряло весь контент, загруженный в период с 2003 по 2015 годы. По словам представителей MySpace, потеря данных была результатом миграции сервера, сообщает TechSpot.

"Все фотографии, видео и аудиофайлы, загруженные более трех лет назад, безвозвратно утеряны навсегда. Мы извиняемся за предоставленные неудобства", – сообщает на своем сайте MySpace.

Руководство социальной сети скрывало этот факт на протяжении нескольких месяцев, но публично призналось лишь сейчас о непоправимой проблеме после тысяч жалоб от пользователей – владельцы аккаунтов разрывали службу поддержки вопросами о том, почему их видео, фотографии и музыка недоступны.

Многие люди задаются вопросом, действительно ли это был несчастный случай со стороны MySpace или это просто способ сэкономить время и деньги, не перенося более 50 миллионов песен от 14 миллионов исполнителей вместе со всеми фотографиями и видео?

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MySpace была запущена в августе 2003 года. Изначально она специализировалась на обмене музыкой, благодаря ей добились популярности Лили Аллен, Адель, Arctic Monkeys и многие другие артисты. Компания была приобретена NewsCorp за 580 миллионов долларов в 2005 году. В 2006 году соцсеть опережала по числу пользователей в США сайт поисковой системы Google. Но шесть лет спустя, после стремительного роста популярности Facebook, MySpace едва продали всего за 35 миллионов долларов американской медиа-компании Meredith Corporation.

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MySpace попыталась вернуть себе былую славу, но, скорее всего, потеря контента серьезно ударит по репутации социальной сети, даже если это был несчастный случай.

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Источник: TechSpot
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