Старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет

Руководство MySpace скрывало факт потери фотографий, музыки и видео несколько месяцев

Старейшая социальная сеть MySpace, вышедшая задолго до Facebook, все еще пользовалась популярностью среди музыкантов. Руководство соцсети сегодня с прискорбием призналось, что безвозвратно потеряло весь контент, загруженный в период с 2003 по 2015 годы. По словам представителей MySpace, потеря данных была результатом миграции сервера, сообщает TechSpot.

"Все фотографии, видео и аудиофайлы, загруженные более трех лет назад, безвозвратно утеряны навсегда. Мы извиняемся за предоставленные неудобства", – сообщает на своем сайте MySpace.

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s."