Старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет

Руководство MySpace скрывало факт потери фотографий, музыки и видео несколько месяцев

MySpace называет это "несчастным случаем" Фото: TechSpot

Старейшая социальная сеть MySpace, вышедшая задолго до Facebook, все еще пользовалась популярностью среди музыкантов. Руководство соцсети сегодня с прискорбием призналось, что безвозвратно потеряло весь контент, загруженный в период с 2003 по 2015 годы. По словам представителей MySpace, потеря данных была результатом миграции сервера, сообщает TechSpot.

"Все фотографии, видео и аудиофайлы, загруженные более трех лет назад, безвозвратно утеряны навсегда. Мы извиняемся за предоставленные неудобства", – сообщает на своем сайте MySpace.

I'm deeply skeptical this was an accident. Flagrant incompetence may be bad PR, but it still sounds better than "we can't be bothered with the effort and cost of migrating and hosting 50 million old MP3s." — Andy Baio (@waxpancake) 18 марта 2019 г.

Руководство социальной сети скрывало этот факт на протяжении нескольких месяцев, но публично призналось лишь сейчас о непоправимой проблеме после тысяч жалоб от пользователей – владельцы аккаунтов разрывали службу поддержки вопросами о том, почему их видео, фотографии и музыка недоступны.

Многие люди задаются вопросом, действительно ли это был несчастный случай со стороны MySpace или это просто способ сэкономить время и деньги, не перенося более 50 миллионов песен от 14 миллионов исполнителей вместе со всеми фотографиями и видео?

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MySpace была запущена в августе 2003 года. Изначально она специализировалась на обмене музыкой, благодаря ей добились популярности Лили Аллен, Адель, Arctic Monkeys и многие другие артисты. Компания была приобретена NewsCorp за 580 миллионов долларов в 2005 году. В 2006 году соцсеть опережала по числу пользователей в США сайт поисковой системы Google. Но шесть лет спустя, после стремительного роста популярности Facebook, MySpace едва продали всего за 35 миллионов долларов американской медиа-компании Meredith Corporation.

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MySpace попыталась вернуть себе былую славу, но, скорее всего, потеря контента серьезно ударит по репутации социальной сети, даже если это был несчастный случай.

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