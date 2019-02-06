Steam обвалил цены на игры в китайский Новый год

На распродаже можно приобрести игр со скидкой до 75%

Акция продлится до 11 февраля Фото: variety.com

В честь китайского Нового года, который отмечается 5 февраля, в сервисе Steamстартовала распродажа игр с очень большими скидками. Акция продлится шесть дней до 11 февраля включительно.

Чтобы мотивировать пользователей к покупкам, Valve придумала оригинальный способ – увеличивать процент скидки в зависимости от трат. В итоге, если набрать покупок на сумму 400 гривен, то можно получить скидку в 70 гривен на следующую покупку.

Предлагаем список наиболее интересных игр с хорошими скидками в Steam:

Killing Floor 2 – 125 гривен

Helldivers – 139 гривен

XCOM® 2 – 169 гривен

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 173 гривны

Hellblade: Senua's Sacrifice – 189 гривен

Far Cry® 5 – 211 гривен

Overcooked! 2 – 246 гривен

Divinity: Original Sin 2 – 343 гривны

DARK SOULS III Deluxe Edition – 404 гривны

HITMAN™ 2 – 471 гривна

DOOM (2016) – 465 гривен

Insurgency: Sandstorm – 539 гривен

Также на специальной странице сервиса можно получить виртуальные жетоны, сумма которых напрямую зависит от предыдущих трат пользователя. Эти жетоны можно потратить на всякую мелочевку, вроде смайликов, фонов профиля и скидок на дальнейшие покупки.

Насколько опасны компьютерные игры:

Напомним, что ранее компания Epic Games создала "убийцу" Steam с бесплатными играми. В то же время Steam приготовил неприятный сюрприз игрокам в 2019 году.

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