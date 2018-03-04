Стивен Хокинг объяснил, что было до Большого Взрыва

Время представляет собой четырехмерную изогнутую поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя измерениями

Что же было до Большого Взрыва, который считается моментом рождения Вселенной? Знаменитый физик Стивен Хокинг (Stephen Hawking) объяснил, что же было до начала нашего времени и пространства.

Хокинг предложил простой и прямой ответ. "Ничего не было вокруг Большого взрыва", – отметил он. Физик объяснил, что теория относительности Эйнштейна настаивает на том, что пространство и время образуют континуум, искривленный материей и энергией в нем. Поэтому начало лучше описать эвклидовым подходом.

"Обычное реальное время заменяется воображаемым временем. Честно говоря, это случается со мной все время. Я предполагаю, что время прошло в определенном темпе, только чтобы обнаружить, что это лишь мое представление", – говорит Хокинг. Однако для него воображаемое время "ведет себя как четвертое направление пространства". Время представляет собой "четырехмерную изогнутую поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя измерениями". Она, по сути, является пространством-временем.

"Можно рассматривать мнимое и реальное время как начинающееся на Южном полюсе, и оно является точкой пространства-времени, где нормальные законы физики сохраняются. Нет ничего южнее Южного полюса, так что вокруг Большого Взрыва не было ничего", – заявляет Хокинг.

Напомним, ранее Стивен Хокинг предрек ад на Земле с дождями из серной кислоты и кипящими океанами,

Также сообщалось, что Хокинг выложил в Сеть диссертацию о расширении Вселенной

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