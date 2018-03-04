Стивен Хокинг объяснил, что было до Большого Взрыва

Сегодня, 14:34

Время представляет собой четырехмерную изогнутую поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя измерениями

Стивен Хокинг. Фото: naked-science.ru
Стивен Хокинг. Фото: naked-science.ru

Что же было до Большого Взрыва, который считается моментом рождения Вселенной? Знаменитый физик Стивен Хокинг (Stephen Hawking) объяснил, что же было до начала нашего времени и пространства.

Хокинг предложил простой и прямой ответ. "Ничего не было вокруг Большого взрыва", – отметил он. Физик объяснил, что теория относительности Эйнштейна настаивает на том, что пространство и время образуют континуум, искривленный материей и энергией в нем. Поэтому начало лучше описать эвклидовым подходом.

"Обычное реальное время заменяется воображаемым временем. Честно говоря, это случается со мной все время. Я предполагаю, что время прошло в определенном темпе, только чтобы обнаружить, что это лишь мое представление", – говорит Хокинг. Однако для него воображаемое время "ведет себя как четвертое направление пространства". Время представляет собой "четырехмерную изогнутую поверхность, подобную поверхности Земли, но с двумя измерениями". Она, по сути, является пространством-временем.

"Можно рассматривать мнимое и реальное время как начинающееся на Южном полюсе, и оно является точкой пространства-времени, где нормальные законы физики сохраняются. Нет ничего южнее Южного полюса, так что вокруг Большого Взрыва не было ничего", – заявляет Хокинг.

Напомним, ранее Стивен Хокинг предрек ад на Земле с дождями из серной кислоты и кипящими океанами,

Также сообщалось, что Хокинг выложил в Сеть диссертацию о расширении Вселенной

О том, как в Киеве побывал всемирно известный физик Стивен Хокинг, смотрите на видео ниже:
Большой взрыв, Стивен Хокинг

Вы сейчас просматриваете новость "Стивен Хокинг объяснил, что было до Большого Взрыва". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

americaru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Фото: pixabay.com

Украинский эколог о прогнозах Хокинга: над миром нависла очень серьезная проблема

13 Января, 21:37

Ставчук отметила, что человечество еще может избежать катастрофы и спасти планету

Техно

Для того чтобы добраться до этого места, придется покинуть нашу планету. Фото: Querdenken.TV

Ученые обнаружили место, где человек сможет стать бессмертным

17 Сентября 2017, 03:45

Ученые объясняют это тем, что вокруг черных дыр из-за их огромной массы происходит искажение пространства и времени
Загрузка...

Техно

Стивен Хокинг на форуме YES в Киеве Фото: Наталья Гуменюк/Общественное

Легендарный Стивен Хокинг выступил на форуме YES в Киеве в виде голограммы

16 Сентября 2017, 06:43

Речь Хокинга на YES-2017 была посвящена таким вопросам, как заселение других планет, в частности создание колонии на Луне, и искусственный интеллект

Техно

Стивен Хокинг. Фото: naked-science.ru

Хокинг выложил в Сеть диссертацию о расширении Вселенной

24 Октября 2017, 02:02

В настоящее время работа известного ученого находится в свободном доступе
Загрузка...