Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стоит 28 тысяч гривен. Чем вас удивит новый iPhone 12 Pro (фото)

Сегодня, 21:47

Сегодня.Lifestyle пишут о главных характеристиках этого смартфона

13 октября компания Apple представила новые смартфоны в своей линейке. Очень много внимания привлек iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма.

Сегодня.Lifestyle пишут о главных характеристиках и особенностях этого смартфона.

  • Камера iPhone 12 Pro поддерживает 2,5-кратное оптическое приближение.
  • У смартфона интересная система стабилизации: теперь на основной 12-мегапиксельной камере стабилизируется не объектив, а матрица.
  • Ночной режим в iPhone 12 Pro научился снимать ночное небо, но пока только со штатива.
iPhone 12 Pro
Фото: Apple
  • iPhone 12 Pro поддерживает запись видео в HDRI, имеет разрешение 4К и частоту 60 кадров в секунду.
  • Лидар позволяет iPhone 12 Pro делать портретные снимки при плохом освещении.
iPhone 12 Pro
Фото: Apple
  • Есть функция Deep Fusion, которая умным способом склеивает несколько снимков в один.
  • В базе будет 128 Гб памяти.
  • Материалы: стальная рамка и такое же стекло Ceramic Shield.
  • У iPhone 12 Pro появилось два новых цвета – золотой и синий.
  • Цена iPhone 12 Pro начинается от 999 долларов.
  • Предзаказ в США стартует 16 октября.
iPhone 12 Pro
Фото: Apple

Напомним, вечером 13 октября в 20:00 по киевскому времени состоялась уже вторая осенняя презентация новинок от Apple. Из-за пандемии СOVID-19 выход смартфонов нового поколения перенесли почти на месяц.

Первая осенняя презентация Apple состоялась 15 сентября. Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Презентация Apple: iPhone 12 и другие новинки (онлайн-трансляция, завершена) Apple представила долгожданные iPhone 12: что внутри и какие цены Сегодня состоится презентация iPhone 12: где смотреть и чем удивит нас Apple Что покажут на презентации Apple 13 октября и где ее смотреть
цены фото Apple характеристики iPhone 12
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Экс-Nikita в мини-бикини задрала ногу: даже Волочкова позавидует
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов
Одесский рецепт 1912 года. Тонкостях засаливания огурцов

Популярные статьи

Сегодня, 19:51Шоу-бизнес

Умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест

Сегодня, 14:51Стиль

Все обсуждают: шикарный образ Дженнифер Лопес в Balmain

Сегодня, 14:04Fun

Покров Пресвятой Богородицы-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Сегодня, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

Вчера, 20:19Стиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

Вчера, 19:50Шоу-бизнес

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

Вчера, 17:47Events

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

Вчера, 15:26Стиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

Вчера, 14:28Fun

Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

11 октябряEvents

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

11 октябряEvents

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

Новости партнеров

Рецепт баклажанів "По-особливому"
Рецепт баклажанів "По-особливому"
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Оксана Марченко женила 23-летнего сына: подробности свадьбы
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять