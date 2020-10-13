Стоит 28 тысяч гривен. Чем вас удивит новый iPhone 12 Pro (фото)

Сегодня.Lifestyle пишут о главных характеристиках этого смартфона

13 октября компания Apple представила новые смартфоны в своей линейке. Очень много внимания привлек iPhone 12 Pro с диагональю 6,1 дюйма.

Сегодня.Lifestyle пишут о главных характеристиках и особенностях этого смартфона.

Камера iPhone 12 Pro поддерживает 2,5-кратное оптическое приближение.

У смартфона интересная система стабилизации: теперь на основной 12-мегапиксельной камере стабилизируется не объектив, а матрица.

Ночной режим в iPhone 12 Pro научился снимать ночное небо, но пока только со штатива.

iPhone 12 Pro

Фото: Apple

iPhone 12 Pro поддерживает запись видео в HDRI, имеет разрешение 4К и частоту 60 кадров в секунду.

Лидар позволяет iPhone 12 Pro делать портретные снимки при плохом освещении.

iPhone 12 Pro

Фото: Apple

Есть функция Deep Fusion, которая умным способом склеивает несколько снимков в один.

В базе будет 128 Гб памяти.

Материалы: стальная рамка и такое же стекло Ceramic Shield.

У iPhone 12 Pro появилось два новых цвета – золотой и синий.

Цена iPhone 12 Pro начинается от 999 долларов.

Предзаказ в США стартует 16 октября.

iPhone 12 Pro

Фото: Apple

Напомним, вечером 13 октября в 20:00 по киевскому времени состоялась уже вторая осенняя презентация новинок от Apple. Из-за пандемии СOVID-19 выход смартфонов нового поколения перенесли почти на месяц.

Первая осенняя презентация Apple состоялась 15 сентября. Тим Кук со своей командой порадовал публику громкими анонсами других гаджетов. Среди новинок оказались новые смарт-часы Apple Watch Series 6 вместе с их дешевой версией Watch SE, два iPad'а (iPad 10,2 и iPad Air), а также новый сервис Appel One, объединяющий в себе все остальные подписки в единую экосистему, которая в итоге обойдется дешевле.

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