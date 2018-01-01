Стоунхендж построили не люди – ученые

Стоунхендж считается одной из крупнейших в мире мегалитических построек бронзового века

Стоунхендж. Фото: pixabay

Валуны, образующие колоннаду Стоунхенджа в Англии, "доставил" на их современное местонахождение 500 тыс. Лет назад ледник. Валлийский ученый Брайан Джон подчеркивает, что утверждать, что это сделал человек – это "мифотворчество".

В своей последней книге Брайан Джон доказывает, что он нашел объяснение того, как огромные валуны из Уэльса попали в Англию, то есть преодолели 140 миль.

Стоунхендж считается одной из крупнейших в мире мегалитических построек бронзового века, с ним связывают культ Луны и Солнца. Однако загадкой остается то, как 3000 лет назад людям удалось создать такую точную конструкцию из многотонных валунов.

По мнению Брайана Джона, человек здесь ни при чем – валуны принес с собой в Англию ледник, а круги, в которых они расположены, являются результатом многократного замерзания и таяния вечной мерзлоты во время ледникового периода.

"Когда ледник отступил, то оставил принесенные камни, а то, что они лежат по кругу – всего лишь причудливая случайность", – подчеркивает ученый.

Брайан Джон продвигает свою теорию, акцентируя, что в последние несколько десятилетий исследования Стоунхенджа деградировали от науки к мифологии. По словам валлийского ученого, каменные круги на равнине Солсбери не имели для тогдашних людей ни чрезвычайное значение – "они просто там были".

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