Странная экзопланета существует вопреки законов физики

Экзопланета GJ 3512b бросает вызов существующим представлениям о формировании планетных систем

Астрономы открыли гигантскую планету, противоречащую науке Фото: Live science

Астрономы из обсерваторий Калар-Альто в Испании и Лас Кумбрес в Калифорнии объявили об открытии самой странной экзопланеты, которая существует вопреки научным теориям астрофизики. Экзопланета GJ 3512b расположена примерно в 284 триллионах километров (30 световых лет) от Земли. Однако ее необычный размер загнал ученых в тупик – им пришлось пересматривать известные модели о формировании планет, сообщает ScienceMag.

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Путаница вокруг GJ 3512b и ее размера по сравнению с красным карликом М-типа, вокруг которой экзопланета вращается. Этот вид звезд относительно крохотный, традиционно составляет 1/5 размера Солнца и до 50 раз тусклее. Для сравнения, наше Солнце весит примерно в 333 тысячи раз больше Земли, в то время как звезда GJ 3512b весит только в 270 раз больше. Юпитер, самая большая планета в нашей солнечной системе, весит примерно в 1047 раз меньше, чем Солнце.

Обнаруженная планета GJ 3512b примерно вдвое меньше Юпитера. На первый взгляд ничего необычного. Однако при своих размерах и массе, экзопланета всего лишь в 250 раз меньше своей звезды. По словам астрономов, это очень странно. Согласно существующим моделям, GJ 3512b слишком большая, чтобы вращаться вокруг красного карлика M-типа такого размера.

"Вокруг подобных карликовых звезд должны быть только планеты размером с Землю", – объясняет соавтор исследования Кристоф Мордасини.

Существование GJ 3512b ставит под сомнение модель ядерной аккреции, используемая для объяснения того, как образуются планеты в нашей Солнечной системе. Эта модель принята учеными в качестве объяснения того, как появились планеты земного типа, вроде Земли. Но GJ 3512b очень убедительно обосновывает альтернативную модель дисковой нестабильности – новую теорию, которая лучше согласуется с результатами.

"Впервые мы точно охарактеризовали экзопланету, которая не может быть объяснена моделью ядерной аккреции. Эта экзопланета доказывает, что модель гравитационной неустойчивости может играть роль в формировании экзопланет-гигантов", – объясняет астрофизик Хуан Карлос Моралес.

Напомним, что ранее во Вселенной обнаружены загадочные звезды, в которых горит гелий, а не водород. А недавно космический корабль NASA "откусил" кусок Солнца.

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