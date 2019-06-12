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Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

Ученые из Вашингтонского университета раскрыли тайну гигантских черных дыр в Антарктиде

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:43
Странные дыры формирует глобальное изменение климата
Странные дыры формирует глобальное изменение климата
Фото: Unsplash

Во время антарктической зимы, когда температура опускается настолько низко, что промерзает даже дно океана, в глубине Антарктиды ученые замечали странные образования в виде массивных черных дыр, размером с Австрию.

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Загадочный феномен впервые заметили в 1970 году – тогда эти образования были гораздо больше по площади. Повторно их наблюдали в 2016 и 2017 годах. Почти полвека ученые не могли объяснить появление этих гигантских дыр, получившие название polynyas (от русского слова "полынья"). На днях в журнале Nature появились результаты исследования, которые раскрыли еще одну тайну Антарктиды.

Площадь черных дыр в Антарктиде сопоставима с размерами стран вроде Австрии
Площадь черных дыр в Антарктиде сопоставима с размерами стран вроде Австрии
Фото: Mashable

Чтобы раскрыть полувековую загадку, ученые из Вашингтонского университета заручились поддержкой NASA, чтобы при помощи спутников изучить странные образования во льдах. Выяснилось, что гигантские ледяные пустоты образовываются в результате совпадения множества факторов окружающей среды. Как показали результаты исследования, холодные воды океана подо льдом смешиваются с более теплыми течениями, поднимая "подогретую" воду к поверхности, растапливая лед.

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"Вода получается достаточно теплой, чтобы растопить морской лед. Вот и весь секрет", – объясняет ведущий автор исследования и доктор философии Вашингтонского университета по физической океанографии Этан Кэмпбелл.

Самым интересным фактом стало то, что эти образования появляются почти молниеносно. Причем настолько быстро, что дыры по льду проявляются буквально внезапно. Это происходит из-за наличия под водой плато Мод-Райз с массивной подводной горой, находящейся в непосредственной близости от этих дыр.

Образование гигантской "полыньи" в 2017 году

"Эта гора является настоящим подводным Эверестом под океаном. Форма и топография высокой горы усиливают движение теплых вод к поверхности, создавая сильные потоки теплых течений формируя подобие мощной струи из брандспойта, вымывающей холодные льды", – отмечает Кэмпбелл.

Количество тепла, выделяемое этой теплой водой, очень велико. Причем теплые течения становятся все "горячее" в результате глобального потепления. Вскоре "полыньи" могут стать более распространенными и обладать куда большими размерами.

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"В следствие разрушения климата Земли, подобные гигантские дыры в Антарктиде будут образовываться все чаще", – резюмирует автор исследования.

Напомним, что ранее человечеству в будущем грозит удушье от углекислого газа в результате глобального потепления климата. Также экологи поведали о том, как изменится климат на Земле в ближайшем будущем.

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Источник: Mashable
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