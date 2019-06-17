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Странные галактики "наплевали" на законы физики: ученые озадачены

Радиомост между галактиками, по мнению ученых, нарушает физические свойства материи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:08
Между скоплениями галактик Abell 0399 и Abell 0401 был обнаружен "радиомост"
Между скоплениями галактик Abell 0399 и Abell 0401 был обнаружен "радиомост"
Фото: Unsplash

Тридцатилетнее изучение Вселенной открыло уникальное открытие – галактические нити, связывающие галактики между собой плазмой. Тянутся эти структуры на миллионы световых лет, по которым движутся электроны на скорости, близкой к световой, связывая между собой все гигантские структуры вроде галактик неким подобием "радиомоста", сообщает Live Science

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Однако астрофизики открыли необычное свойство этих нитей. Между скоплениями галактик Abell 0399 и Abell 0401 был обнаружен "радиомост" невероятно огромных размеров — длиной в 10 миллионов лет. Особенность его в том, что электроны, проходят по нему гораздо более длинный путь, чем им "позволяют" законы физики – согласно расчетам, электроны должны были давно разрушиться, прежде чем преодолеют такое гигантское расстояние, но этого не происходит.

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По мнению астрофизиков, электронам помогает турбулентное магнитное поле, выступающее в качестве ускорителя частиц. Теперь у исследователей предстоит нелегкая задача – найти источник электромагнитного поля в галактических нитях.

Напомним, что ранее на Луне обнаружили таинственную аномалию, которая открыла разрушительное прошлое спутника Земли. А недавно во Вселенной обнаружили звезду со странным поведением.

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наука космос открытие вселенная галактика
Источник: Live Science
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