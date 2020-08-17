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Строительный кирпич оказался самой дешевой батарейкой в мире

Сегодня, 13:35

Всего 50 кирпичей могут обеспечить аварийное освещение жилища на срок до 5 часов

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали метод аккумулирования энергии в самом доступном строительном материале в мире, который используется более 1000 лет – красном кирпиче. В погоне за дешевым методом хранения электроэнергии ученые обратили внимание на простой кирпич, способный накапливать электричество в сочетании с солнечными панелями.

Для изготовления "умных кирпичей" команда создала покрытие из проводящего полимера под названием PEDOT. Нановолокна способны проникать во внутренний пористый материал кирпича, выступая в роли ионной губки, которая накапливает и проводит электричество. Но самое удивительное открытие обнаружилось в красном пигменте кирпича, который является обычной ржавчиной – именно он оказался ключом к запуску реакции полимеризации.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине устанавливает фонари, которые питаются от солнечных батарей:

По словам доцента химии Хулио Д'Арси, работающего над проектом, покрытие совместимо с как обычным, так и переработанным кирпичом. "Работа, которую мы опубликовали в Nature Communications, основана на кирпичах, которые мы купили прямо здесь, в Брентвуде (штат Миссури). Каждый кирпич обошелся нам в 65 центов – это самый дешевый аккумулятор в мире", – добавил Д'Арси.

Кирпичная стена способна служить суперконденсатором
Кирпичная стена способна служить суперконденсатором
Фото: Unsplash

Стены, возведенные из этих "умных кирпичей", могут накапливать значительное количество энергии. По словам исследователей, всего 50 кирпичей могут обеспечить аварийное освещение жилища на срок до 5 часов. А весь дом, построенный из такого кирпича, позволит вовсе отказаться от поставщиков электричества по проводам.

"Кирпичная стена способна служить суперконденсатором, способным заряжаться и разряжаться сотни тысяч раз. Если вы последовательно подключите пару таких кирпичей, они смогут даже зарядить смартфон", – объясняет Хулио Д'Арси.

Напомним, что ранее в Киеве изобрели "ноу-хау": дорогу отремонтировали красными кирпичами. Также недавно киевлянин бросил кирпич с балкона на коммунальщиков.

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Источник: nature
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