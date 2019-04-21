Студент уничтожил компьютеры института флешкой-убийцей
Студент изготовил "USB-убийцу" по инструкции в интернете и "сжег" компьютеры высшего учебного заведения
Бывший студент признал себя виновным в уничтожении 66 компьютеров, принадлежащих колледжу Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, используя устройство USB Killer ("USB-убийца"). На суде 27-летний гражданин Индии Вишванат Акутота, проживающий в США по студенческой визе, признался, что 14 февраля 2019 года самолично уничтожил 59 компьютеров с Windows и семь компьютеров Apple Mac, а также несколько цифровых мониторов с USB-портами, сообщает TechSpot.
При подключении к компьютеру или любому устройству "смертельная флешка" начинает накапливать заряд от источника в своих конденсаторах, пока не достигнет критического напряжения, а затем резко разряжает его обратно в хост-устройство. Этот скачок напряжения перегружает и разрушает USB-порт компьютера, а также все его электрические системы, что физически выводит компьютер из строя.
Подобные гаджеты можно легко заказать онлайн или даже создать дома, используя различные электрические детали – инструкций в интернете сейчас предостаточно и все они лежат в открытом доступе, чем и воспользовался студент.
Вишванат Акутота своими действиями причинил ущерб оборудованию на сумму 51 тысячу долларов, а время, затрачиваемое сотрудниками на диагностику и замену разрушенного оборудования, составило 7 тысяч долларов. Виновный в качестве смягчения приговора согласился возместить всю сумму колледжу.
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Выпускник окончил колледж Сент-Роуз со степенью магистра в области бизнеса в 2017 году. Его "партизанские" мотивы до сих пор неясны, однако, судя по найденным записям в социальных сетях, парень мог быть недоволен одним из преподавателей учебного заведения.
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