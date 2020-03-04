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Студенты открыли черную дыру во время межпланетной миссии NASA

Вспышку зафиксировал специальный прибор на космическом корабле, созданный студентами института Гарварда – спектрометр рентгеновской визуализации Regolith (REXIS)

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:07

Миссия NASA's Osiris-Rex сейчас занята изучением астероида Бенну. Но прошлой осенью космический аппарат случайно обнаружил неожиданное космическое явление – мощную вспышку черной дыры, расположенной на расстоянии 30 тысяч световых лет.

Вспышку зафиксировал специальный прибор на космическом корабле – спектрометр рентгеновской визуализации Regolith (REXIS). Он был разработан студентами Массачусетского технологического института и Гарварда. Устройство предназначено для измерения рентгеновского излучения, испускаемого астероидом. Однако во время изучения, REXIS случайно уловил мощную вспышку рентгеновского излучения из ранее неизвестной далекой черной дыры, которая теперь называется MAXI J0637-430.

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Наличие новой черной дыры подтвердили исследователи на Международной космической станции, которые обследовали искомый район при помощи своих приборов.

Смотрите также в сюжете о "черных дырах" в биографии Илона Маска:

"Прибор REXIS впервые в истории науки обнаружил космическую активность в миллионах километров от Земли во время обращения вокруг астероида Бенну. Это был первый обнаруженный всплеск во время межпланетной миссии", – заявила NASA.

REXIS изучал пространство вокруг Бенну 11 ноября 2019 года, когда увидел вспышку черной дыры. Но лишь сейчас после нескольких месяцев изучения NASA подтвердило источник вспышки в виде черной дыры. Также комическое агентство создало GIF-анимацию, показывающую визуализацию вспышки черной дыры.

Черная дыра MAXI J0637-430

Черные дыры могут генерировать рентгеновские вспышки, подобные этой, когда они притягивают вещество от звезд-компаньонов. NASA сравнивает эту космическую деятельность с "хриплым хором, поющим на языке рентгеновских лучей". Это означает, что команда, создавшая REXIS, неожиданно для себя получили очень чувствительный прибор, позволивший зафиксировать MAXI J0637-430, находящуюся на расстоянии в 30 тысяч световых лет.

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Тем временем космическое агентство все еще планирует отправить Osiris-Rex на поверхность Бенну для сбора образцов породы. Если эта рискованная операция завершится успешно, то космический корабль привезет образцы астероида на Землю в 2023 году.

Напомним, что ранее была найдена потенциально обитаемая экзопланета. Также последние исследования космоса потребовало внимание со стороны общественности – ученые просят пользователей интернета искать черные дыры.

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Источник: CNET
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