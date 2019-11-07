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Супер-Нептун: у "соседа" Солнца обнаружена редкая экзопланета

Обнаруженная экзопланета примерно в 5-7 раз больше Земли и чуть больше Нептуна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:35
Супер-Нептун Gliese 15Ac является самой долгопериодичной планетой из обнаруженных
Супер-Нептун Gliese 15Ac является самой долгопериодичной планетой из обнаруженных
Фото: The Astrophysical Journal

Астрономы при помощи Национального телескопа Галилео и обсерватории Кека обнаружили редкий тип экзопланеты, называемой супер-Нептуном. Открытая экзопланета по меркам космических расстояний находится относительно недалеко, фактически у "соседа" Солнца – в 11,6 световых годах от Земли.

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Супер-Нептуны отличаются от суперземель или газовых гигантов, подобно Юпитеру или Сатурну. Этот конкретный супер-Нептун находится в двойной системе Gliese 15, в которой планеты движутся вокруг двойной системы из красных карликов. Экзопланета примерно в 5-7 раз больше Земли и по размеру и массивности чуть больше Нептуна.

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Впервые астрономы заинтересовались этой системой в 2014 году, когда обнаружили суперземлю, вращающуюся вокруг большой звезды под названием Gliese 15A. Эта супер-Земля, названная Gliese 15Ab, очень близка к звезде с орбитальным периодом всего 11,44 дня, поэтому ее поверхность прогревается до очень высоких температур порядка 276 градусов по Цельсию.

Теперь астрономы обнаружили вторую планету на орбите вокруг Gliese 15A, масса которой в 36 раз превышает массу Земли. Супер-Нептун был обнаружен методом доплеровской спектроскопии. Этот способ анализирует крошечные изменения в движении звезд, поскольку на них также влияют вращающиеся вокруг них планеты. Несмотря на то, что планеты намного меньше звезд, они все же оказывают гравитационное воздействие, которое можно зафиксировать. Присутствие у звезд гравитационных колебаний являются доказательствами существования экзопланет у них звезд.

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Используя инструмент, называемый спектрометром, измеряющий свет в определенной полосе электромагнитного спектра, астрономы могут заметить, как свет от звезды перемещается попеременно в синюю или красную сторону из-за эффекта Доплера. Если есть регулярный цикл от красного смещения к синему, это говорит о том, что звезда колеблется взад-вперед, что, указывает на явное присутствие у нее массивной планеты.

"С периодом обращения в 20,8 лет супер-Нептун Gliese 15Ac является самой долгопериодичной планетой, обнаруженной методом лучевой скорости", – объясняет астроном Эндрю Говард в своей научной работе, которая опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Напомним, что ранее астрономы получили самое четкое изображение Нептуна с Земли. В то же время ученые зафиксировали шторм на Нептуне, который не поддается объяснению.

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Источник: The Astrophysical Journal
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