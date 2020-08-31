Монструозные супервидеокарты Nvidia Ampere получат колоссальный объем памяти

Топовая видеокарта Nvidia Geforce RTX 3090 может поставляться с 24 ГБ видеопамяти GDDR6X на борту

1 сентября компания Nvidia проведет грандиозное онлайн-мероприятие, на котором представит видеокарты нового поколения RTX с невероятной мощностью. Многочисленные утечки указывают на то, что новая итерация получит название Ampere, которое придет на смену Turing, представленных в 2018 году.

Как бы Nvidia не старалась, ей не удалось уберечь тайну своих видеокарт RTX 30-й серии до официального мероприятия. Конечно, это не подтвержденные данные, но анонимные инсайдеры, поделившиеся ценной информацией с ресурсом Videocardz, утверждают, что Nvidia готовится к запуску трех графических ускорителей Ampere в сентябре.

Этими картами будут GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Каждый графический процессор Ampere построен с использованием 7-нм технологии производства. Более того, все они будут поддерживать сверхбыстрый интерфейс PCIe 4.0 "из коробки".

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Карты представят ядра RT второго поколения и тензорные ядра третьего поколения и будут поставляться с поддержкой разъемов DP 1.4a и HDMI 2.1 – последние необходимы для вывода изображения в разрешении 8K.

Если эта утечка верна, то младшая видеокарта RTX 3070 должна поставляться с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 16 Гбит/с по 256-битной шине памяти. Энергопотребление должно составить около 220 Вт, хотя количество ядер CUDA и тактовая частота процессора в настоящий момент неизвестны.

Спецификации видеокарт Nvidia Ampere RTX 3000-й серии Фото: Videocardz

Средняя RTX 3080 получит 10 ГБ видеопамяти GDDR6X с пропускной способностью 19 Гбит/с, 320-битную шину памяти, 4352 ядра CUDA, тактовую частоту 1710 МГц и энергопотребление 320 Вт. Позднее будет выпущен еще один вариант RTX 3080 с объемом памяти 20 ГБ.

Флагман RTX 3090 будет являться "абсолютным монстром". Ожидается, что он получит 5248 ядер CUDA, тактовую частоту разгона 1695 МГц, и колоссальные 24 ГБ видеопамяти GDDR6X на 384-битной шине памяти и энергопотреблением в 350 Вт. Пропускная способность памяти для 3070, 3080 и 3090 должна быть 512 ГБ/с, 760 ГБ/с и 936 ГБ/с соответственно.

Videocardz утверждает, что для RTX 3080 и RTX 3090 потребуются два 8-контактных разъема питания. Это расходится со слухами, в которых Nvidia обсуждала свое решение перейти на 12-контактные разъемы для современных графических процессоров.

Останется подождать лишь один день, чтобы узнать истинность слухов.

Напомним, что ранее загадочный проект от AMD показал "зверскую мощь". Параллельно с Nvidia, Intel впервые за 20 лет выпустила видеокарту, но ее нельзя купить.

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