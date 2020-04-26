Сверхбыстрый интернет без помех: мир переходит на Wi-Fi 6 ГГц

Первые устройства с поддержкой быстрого Wi-Fi 6 ГГц ожидаются в конце этого года

Федеральная комиссия по связи США (FCC) позволила использовать частоту 6 ГГц для улучшения технологии беспроводного интернета Wi-Fi и перевода ее на новое поколение. Зарезервированная частота обладает гораздо большей пропускной способностью и подвержена меньшим помехам, что важно с увеличением количества беспроводных устройств в наших домах. Также новый протокол связи позволит увеличить скорость передачи данных как минимум в 4 раза по сравнению с предельными скоростями текущих 5 ГГц (от 433 Мбит/с до 6,77 Гбит/с). Новое поколение получит название Wi-Fi 6E.

Последний раз частоты для Wi-Fi расчищались в 1989 году. Тогда мир получил сперва диапазон 2,4 ГГц, а затем 5 ГГц. Но как показала практика, растущее количество мобильных устройств и развитие интернета требует более широкого, стабильного и быстрого канала связи. В течение нескольких лет организация Wi-Fi Alliance и производители электронных устройств пытались добиться от американского регулятора выделения нового диапазона, который расширил бы возможности применения Wi-Fi.

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В настоящее время в Wi-Fi задействован диапазон шириной примерно 400 МГц, и все доступные каналы должны укладываться именно в эту ширину. Новый стандарт предусматривает выделение ширины 1200 МГц или приблизительно по 160 МГц на каждый канал подключения. Получается, что весь нынешний диапазон Wi-Fi укладывается примерно в два канала Wi-Fi 6E.

Wi-Fi на 6 ГГц сможет обеспечить примерно такую же теоретическую скорость обмена данными, как Wi-Fi на 5 ГГц, но из-за увеличенной ширины диапазона реальная скорость будет выше той, на которую способен стандарт Wi-Fi 6. К одному роутеру может быть одновременно подключено огромное количество устройств, и они не будут конфликтовать друг с другом из-за интерференции волн.

О готовности производить чипы Wi-Fi 6E для мобильных устройств уже заявила компания Broadcom. Qualcomm собирается обеспечить поддержку этого стандарта в своих чипах следующих поколений, а Intel начнет внедрять новую технологию в свои микросхемы с января 2021 года. По оценке аналитиков, в 2021 году будет произведено 316 миллионов устройств с поддержкой Wi-Fi 6E — роутеры, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, телевизоры, смарт-часы и прочие продукты.

Напомним, что в прошлом году был анонсирован переход на сверхбыстрые флешки по стандарту USB 4.0. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 лучших доступных Wi-Fi роутеров 2020 года.

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