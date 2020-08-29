Сверхбыстрый интернет: ТОП-7 лучших Wi-Fi 6 роутеров для дома

Лучшие маршрутизаторы по стандарту Wi-Fi 6 предлагают сверхвысокую скорость и новые возможности для ускорения и защиты домашней беспроводной сети

Wi-Fi 6 – одна из самых интересных технологий, появившихся за последнее время. В начале 2020 года в мире начался плавный переход на новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, который дарит всем сверхбыстрый интернет без помех. Новая технология призвана заменить устаревший протокол IEEE 802.11ac (он же Wi-Fi 5) на более совершенный IEEE 802.11ax.

Поскольку мы проводим все больше времени в Сети, а объем передаваемой информации ежедневно растет, то мы стали более требовательными к качеству беспроводной связи, радиусу ее покрытия и меньшей задержке при передаче данных. Все это обеспечивают маршрутизаторы Wi-Fi 6.

Поскольку это более совершенная и новая технология, устройства ее поддерживающие, дороже, чем большинство маршрутизаторов на устаревших протоколах связи Wi-Fi 2,4 ГГц и Wi-Fi 5 ГГц. Зато они обладают некоторыми полезными дополнительными функциями, такими как MU-MIMO, OFDMA, расширенным количеством портов, а также предлагают ряд полезных опций для защиты и ускорения работы беспроводной сети.

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Wi-Fi 6 предназначен для работы в уже существующих спектрах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но может включать дополнительные полосы частот в диапазонах от 1 до 7 ГГц. При этом новый протокол связи обладает гораздо большей пропускной способностью и меньше подвержен помехам, что важно с увеличением количества беспроводных устройств в наших домах. Также новый протокол связи позволяет увеличить скорость передачи данных в несколько раз – до 11 Гбит/с вместо 433 Мбит/с у Wi-Fi 5.

Конечно, чтобы ощутить все возможности Wi-Fi 6, необходимы устройства с поддержкой нового протокола беспроводной связи. Такими являются ноутбуки с процессорами 10-го поколения Ice Lake, некоторые модели смартфонов Samsung и Huawei, телевизоры сверхвысокой четкости 8K, а также будущие игровые приставки PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако Wi-Fi 6 поддерживает обратную совместимость со старыми протоколами связи 802.11 b/g/n/ac, так что, после замены старого роутера на Wi-Fi 6 все устройства в доме спокойно смогут к нему подключиться, причем качество связи может даже заметно улучшиться.

Если вы хотите приобщиться к самой современной технологии беспроводного интернета как для профессионального использования, так для домашних развлечений, взгляните на рейтинг Сегодня.Lifestyle ТОП-7 лучших Wi-Fi 6 роутеров.

ASUS ROG Rapture GT-AX11000

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 Фото: Gecid

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 – это игровой маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6. Роутер получил дизайн, который может немного напугать арахнофобов – восемь огромных поворотных антенн внешне напоминают гигантского паука. Но внутри скрывается масса возможностей для самого привередливого игрока. Маршрутизатор предлагает массу возможностей подключения с четырьмя портами Gigabit LAN, одним соединением 2.5G Base T Ethernet и двумя портами USB 3.0. Возможности беспроводной связи еще лучше: огромный радиус покрытия, мощный сигнал, сверхнизкая задержка и огромная максимальная пропускная способность 10,8 Гбит/с. Объедините все это с инструментами настройки и оптимизацией игр, и получите одно из лучших игровых устройств, которое есть в новом поколении маршрутизаторов Wi-Fi 6.

Netgear Nighthawk AX12

Netgear Nighthawk AX12 Фото: Techpowerup

Netgear Nighthawk AX12 — это самый необычный маршрутизатор Wi-Fi 6. Выполнен он в футуристическом крылатом дизайне, создатели которого явно вдохновились видом морского ската или космического корабля из "Звездных Войн". Этот мощный 12-поточный маршрутизатор способен обрабатывать огромные объемы данных, что делает его идеальным для потоковой передачи даже с разрешением 4K или 8K. Он также предназначен для игр, устройств "умного дома" и повседневного просмотра веб-страниц. Внутри Nighthawk находятся восемь антенн, каждая из которых направляет двухдиапазонный сигнал Wi-Fi 6 по всему дому. Под "капотом" 64-битный 4-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает более плавную потоковую передачу, а мультигигабитный порт Ethernet на задней панели обеспечивает столь же быстрые проводные соединения. Безопасность усилена благодаря защите WPA3 и поддержке клиентов VPN, а управлять маршрутизатором можно голосом при помощи умных колонок Amazon Alexa и Google Assistant.

TP-Link Archer AX11000

TP-Link Archer AX11000 Фото: TechSpot

Компания TP-Link недавно выпустила самый мощный Wi-Fi 6 маршрутизатор, ориентированный на геймерскую аудиторию, которая не любит пользоваться проводным соединением, но желает такой же быстрой связи. Роутер обеспечивает беспроводную связь самого высокого качества с общей максимальной скоростью до 10 Гбит/с. Работает в трех диапазонах с использованием одновременно 12 каналов с шириной полосы до 160 МГц. Один из диапазонов – 2,4 ГГц, способен пропускать через себя до 1148 Мбит данных в секунду, а два других работают в диапазоне 5 ГГц и могут передавать потоки на скорости до 4804 Мбит/с каждый. Поддерживаются технологии MU-MIMO для одновременной передачи данных нескольким клиентским устройствам, Beamforming и Airtime Fairness. Новинкой стандарта Wi-Fi 6 стало использование технологии OFDMA, основанной на методе модуляции сигнала OFDM. Внутри интегрирован 4-ядерный процессор с частотой 1,8 ГГц и 3 сопроцессора для обеспечения максимальной производительности Сети. Для заядлых геймеров предусмотрены специальные игровые настройки для оптимизации потоков игровых данных и целых 8 портов Gigabit Ethernet. Это настоящий Wi-Fi 6 флагман, максимально производительный и функциональный. Однако же стоит такое удовольствие весьма недешево.

D-LINK AX6000 Wi-Fi 6

D-LINK AX6000 Wi-Fi 6 Фото: CNET

Крабовидный D-LINK AX6000 Wi-Fi 6 обладает множеством функций, предлагая скорость до 6000 Мбит/с в двух диапазонах, возможность "турбоускорения" с использованием новейшей технологии QAM, а также DFS для переключения на более четкие частоты, если это необходимо. Технологии OFDMA и MU-MIMO допускают 8 одновременных прямых подключений к устройствам. Роутер также включает target wake time (заданное время пробуждения), чтобы помочь сэкономить заряд аккумулятора на мобильном телефоне и обеспечить при этом надежное подключение к сети Wi-Fi когда это нужно. Есть даже совместимость как с Google Assistant, так и с Alexa.

Huawei AX3

Huawei AX3 Фото: Huawei

Летом в Украине также появился Wi-Fi 6 маршрутизатор от Huawei, который ориентирован именно на домашнее использование и позволяет развернуть домашнюю сеть за считанные минуты. В отличие от других футуристичных моделей в нашем рейтинге, модель Huawei AX3 обладает приятным и изящным клиновидным корпусом, выполненным в белом цвете. Под названием Huawei WiFi AX3 на самом деле скрываются две модели — базовая и версия Pro. Базовая версия Huawei WiFi AX3 получила 2-ядерный процессор Gigahome с тактовой частотой 1,2 ГГц, а Huawei WiFi AX3 Pro — 4-ядерный процессор Gigahome с тактовой частотой 1,4 ГГц. Обе модели поддерживают скорость передачи данных до 2976 Мбит/с (574 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 2402 Мбит/с на частоте 5 ГГц). "Старшая" модель оснащена 256 МБ оперативной памяти и 128 МБ флэш-памяти, "младшая" имеет по 128 МБ ОЗУ и флэш-памяти. Также версия Pro поддерживает технологию Huawei Share, которая позволяет быстро подключать устройства Huawei с помощью касания метки NFC.

Netgear Orbi WiFi 6 System AX6000

Netgear Orbi WiFi 6 System AX6000 Фото: CNET

Netgear решила не просто создать Wi-Fi 6 маршрутизатор, а позволить пользователю самому организовать домашнюю многоточечную беспроводную сеть. Для этого в комплекте Netgear Orbi WiFi 6 System AX6000 идут сразу два роутера с приятным округлым дизайном в компактном форм-факторе. Производитель уверяет, что система способна покрыть площадь в 1500 кв. метров и раздавать интернет на 100 устройств без перебоев и на скорости до 2800 Мбит/с в двух диапазонах. Причем система Orbi также обладает дополнительным 5 ГГц диапазоном, который маршрутизатор использует для выделенного транзитного соединения между двумя устройствами, чтобы обеспечить максимальное покрытие в любом, даже огромном помещении на высокой скорости.

TP-Link Archer AX10

TP-Link Archer AX10 Фото: CNET

Все вышеперечисленные роутеры обладают одним существенным недостатком – они достаточно дорогие. Поэтому TP-Link выпустил самый дешевый Wi-Fi 6 роутер Archer AX10, чтобы приблизить пользователей к новым технологиям. Archer AX10 работает в двух диапазонах с общей скоростью Wi-Fi соединения до 1,5 Гбит/с (до 1201 Мбит/с на частоте 5 ГГц и до 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц). 3-ядерный процессор от Broadcom с тактовой частотой 1,5 ГГц и 256 МБ оперативной памяти обеспечат необходимый уровень производительности, а гигабитные порты WAN и LAN пригодятся владельцам стационарных ПК для Ethernet-подключения. Базовая модель поддерживает технологию MU-MIMO, режим мультиплексирования (OFDMA) для исходящего и входящего потока, а также модуляцию 1024QAM. Поддержка Beamforming и четыре внешние антенны Archer AX10 защищают подключение от разрывов и увеличивают площадь покрытия, в то время как функция BSS Color позволяет снизить интерференцию от других Wi-Fi роутеров и точек доступа. Таким образом даже самый доступный TP-Link Archer AX10 способен увеличить пропускную способность домашнего Wi-Fi подключения, позволяя выполнять задачи на более высокой скорости. Пользователи смогут смотреть потоковое видео в разрешении 4К, играть в многопользовательские игры без задержек, а также общаться в аудио- и видеоконференциях.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как ускорить домашний Wi-Fi в 2020 году и давали полезные советы. Также делились хитростью, как узнать пароль от Wi-Fi во всех аэропортах мира.

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