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Сверхгигант Бетельгейзе ведет себя очень странно: ученые ждут взрыва

Астрономы предсказали дату взрыва красного сверхгиганта Бетельгейзе, который находится на стадии "звездной агонии"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36
Мы наблюдаем предсмертную агонию Бетельгейзе
Мы наблюдаем предсмертную агонию Бетельгейзе
Фото: Live Science

Бетельгейзе – это красный сверхгигант, который до 2019 года был десятой самой яркой звездой на небе. Но за последние несколько месяцев она настолько резко потускнела, что теперь заняла 24-е место, и астрономы задаются вопросом, готова ли она взорваться впечатляющим взрывом сверхновой.

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Эдвард Гинан и другие астрономы из Университета Вилланова поделились кратким сообщением о Бетельгейзе. Ученые заявили, что по состоянию на февраль 2020 года звезда почти на одну полную звездную величину меньше, чем в сентябре. Звездная величина — это шкала яркости, которую астрономы присваивают объектам в ночном небе. Иными словами, это изменение означает, что в сентябре Бетельгейзе был примерно в 2,5 раза ярче, чем сейчас.

Колебания светимости Бетельгейзе за последние 5 лет
Колебания светимости Бетельгейзе за последние 5 лет
Фото: CNET

"Самые последние фотометрические наблюдения показывают, что Бетельгейзе в настоящее время наименее яркая и самая необычная из всех, измеренных нами за последние 25 лет наблюдений", – пишут астрономы.

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Все указывает на то, что Бетельгейзе приближается к концу своей жизни. Ожидается, что светило превратится в сверхновую в ближайшие 100 тысяч лет. Произойдет это внезапно, когда звезда "провалится в себя" перед ошеломительным взрывом, который будет виден даже в дневное время – яркость взрыва, наблюдаемый с Земли, будет сопоставим со светимостью полной Луны. Возможно, сейчас мы являемся очевидцами начала этих предсмертных мук. Хотя часть ученых не уверена, что странное поведение звезды является агонией.

"Вероятно мы наблюдаем не предсмертную агонию Бетельгейзе, а временное затмение звезды проходящим потоком звездной пыли", – предполагает астроном Тони Филлипс на своем сайте Spaceweather.com.

Напомним, что ранее космический корабль NASA разогнался до рекордной скорости в истории человечества. Также NASA заметило на Марсе масштабные разрушения.

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Источник: CNET
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