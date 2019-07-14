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Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

Ошибка в прошивке MUI вызвала необратимые проблемы с дисплеем Pocophone F1

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:55
Xiaomi признала свою вину с браком в прошивке
Xiaomi признала свою вину с браком в прошивке
Фото: CNET

Июньское обновление для смартфонов Pocophone F1 вызвало массовый брак. При установке прошивки MIUI 10.3.5.0 популярный мобильные аппараты ломается, вследствие чего Xiaomi начала массовый отзыв неисправных смартфонов.  

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Ошибка в прошивке вызывает проблемы с дисплеем – он замирает и перестает реагировать на нажатия, либо отзывается с сильным опозданием. В любом случае смартфон оказывается нерабочим. Глава подразделения Pocophone Элвин Це признал проблему.

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Возврат бракованных мобильных устройств поможет узнать, что именно вызывает отказ дисплея. Поэтому владельцев Pocophone F1 с бракованным экраном призывают присылать смартфоны для тестирования.

На электронную почту vzhaoxiaomi@gmail.com необходимо отправить ID пользователя, контактную информацию, описание проблемы, видео или скриншоты с демонстрацией сбоя. Если именно этот аппарат поможет Xiaomi решить проблему — с его владельцем свяжутся и пояснят дальнейшие инструкции.

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О компенсации речи пока не идет, но производитель наверняка что-то придумает на время решения проблемы.

Напомним, что ранее фанатов огорчило решение Xiaomi выпустить MIUI 10 на основе Android 10. Также Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов.

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Источник: gagadget.com
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