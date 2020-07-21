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Свежее обновление Windows 10 ломает подключение к Интернету

Сегодня, 15:56

Майское обновление 2004 для Windows 10 вызывает серьезные сбои при попытке выйти в Интернет

Долгожданное майское обновление для Windows 10 20H1 2004 ранее было быстро отозвано Microsoft, так как обладало зашкаливающим количеством ошибок. Те, кто успел обновиться и остаются на новой версии, отмечают, что у них начались проблемы с подключением к интернету. Ошибка проявляется индикацией отсутствия сетевого подключения (NCSI) на панели задач, демонстрируя, что пользователь находится в автономном режиме даже при наличии активного подключения.

Несмотря на то, что майское обновление для Windows 10 2020 года было отозвано, оно установлено на 7% всех компьютеров – для них Microsoft выпустила отдельные патчи с исправлениями. Как сообщает Windows Latest, накопительные обновления в июне и июле не особо помогли, пользователи по-прежнему видят желтый треугольник в трее и сообщение "отсутствует подключение с Интернетом".

Смотрите также в сюжете о том, что наш мир – компьютерная программа:

Хитрость ошибки в том, что соединение есть и оно активно. К примеру, веб-страницы в браузере открываются. Но приложения, которые ориентируются на состояние подключения к Интернету в Windows 10 для установления соединения, работать отказываются. К ним относятся Cortana, Microsoft 365, OneDrive, Microsoft Store и Spotify.

Ошибка с подключением к Интернету в Windows 10 May Update 2020
Ошибка с подключением к Интернету в Windows 10 May Update 2020
Фото: Сегодня

Предполагается, что проблема может быть связана с использованием VPN или прокси. Microsoft признала проблему в своем официальном сообщении на форуме TechNet, подтверждая, что проблему исследуют, но пока не решили. Сообщается, что ошибка возникла еще до того, как было выпущено майское обновление для Windows 10 – его еще обнаружили тестеры.

Ошибку "Нет подключения к Интернету" можно исправить ​​путем редактирования реестра, что может иметь катастрофические последствия, если ошибиться в значениях, поэтому делайте на свой риск. Чтобы исправить проблему:

  1. Нажмите Win + R, и введите в поле поиска фразу "Regedit"
  2. Перейдите во вкладку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet
  3. Найдите параметр EnableActiveProbing и измените его значение с 0 на 1.
  4. Подтвердите внесение изменения в реестр кнопкой ОК
  5. Закройте редактор реестра
  6. Перезагрузите компьютер

Изменение параметра в реестре для восстановления подключения к Интернету
Изменение параметра в реестре для восстановления подключения к Интернету
Фото: Windowslatest

Обратите внимание, что это решение работает не для всех, но его стоит попробовать, пока Microsoft не выпустит исправление.

Напомним, что ранее была выпущена бесплатная версия Windows 10. Также в Windows 10 обещали появление режима "турбо" – и скорость увеличится в разы.

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Источник: Windowslatest
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