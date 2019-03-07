Свежее обновление Windows 10 тормозит работу компьютеров

Microsoft уже в курсе проблемы с Windows 10 и выпустила рекомендацию по быстрому решению проблемы

Проблема с замедлением работы компьютера может быть исправлена удалением патча Фото: The Verge

Накопительное обновление для Windows 10, которое вышло в начале марта, негативно отразилось на работоспособности компьютеров по всему миру. Пользователи отмечают, что игры под Windows 10 стали тормозить или работать медленнее, сообщает главный редактор сайта The Verge на своей странице в Twitter.

TWITTER— Tom Warren (@tomwarren) March 6, 2019

Проблемы появились после выпуска патча KB4482887. Это рядовой накопительный патч, который не добавлял операционной системе никаких новых возможностей.

Опасное обновление, которое может замедлить компьютер

Microsoft уже в курсе этих проблем, изучает природу их появления и готовит исправленный патч, который выйдет в ближайшее время. В качестве временной меры в компании рекомендуют удалить обновление KB4482887, в случае если пользователи замечают ухудшение работы в видеоиграх: падение частоты кадров, притормаживания, фризы или зависание.

Зайдите в "Параметры Windows" через стартовое меню или кнопками Win + I. Перейдите в "Обновление и безопасность" → "Просмотр журнала обновлений" → "Удалить обновления" Найдите патч "KB4482887", затем нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Удалить" Перезагрузите компьютер

После перезагрузки прежняя производительность в играх должна возрасти. К примеру, в Alex Legends становится играть комфортнее после удаления патча.

Грязные подробности компьютерных мастеров:

Напомним, что ранее из-за критической ошибки в апдейте Microsoft срочно прекратила обновлять Windows 10. Также Microsoft отказывается от умирающей операционной системы, чтобы бросить все силы на поддержку Windows 10.

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