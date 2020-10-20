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Появилась полезная функция в Google Chrome для любителей открывать много вкладок (инструкция)

Сегодня, 13:06

Пока что полезная опция работает в тестовом режиме

Хорошие новости для любителей одновременно открывать на компьютере много вкладок. Google Chrome начал тестирование функции под названием Tab Search. Она поможет вам быстро найти необходимое для работы "окно". Опробовать полезную опцию уже могут все пользователи Canary-версии приложения в основных платформах – Windows, Mac, ChromeOS и Android.

Как быстро найти нужную вкладу на компьютере?

  • Нажмите правой кнопкой мыши на значке Chrome на рабочем столе;
  • В меню нужно выбрать пункт "Свойства";
  • Добавьте в строку "Объект" текст "-enable-features = TabSearch";
  • Нажмите кнопку "Применить";

  • Доступ к поиску по вкладкам можно получить с помощью нового значка в виде стрелки. Также есть альтернативный вариант: нажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + E. После этого в окне браузера откроется строка поиска, позволяющая быстро найти необходимый контент.

Эксперты предполагают, что функцию Tab Search (пока работает в тестовом режиме) запустят для обычных пользователей одновременно с еще одним новшеством – инструментом прокрутки вкладок.

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Напомним, ранее была хакерская атака на браузер Chrome. Также недавно выяснилось, сколько памяти способен съесть браузер Chrome.

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Источник: Techdows
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