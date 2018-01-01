Тайна Бермудского треугольника полностью раскрыта

Метеорологи занимались исследованием в этой области и пришли выводам, которые могут поставить точку в вопросе

Загадка катастроф раскрыта. Фото из открытых источников

Область Бермудского треугольника является самым таинственным и опасным местом в Атлантических водах. Испокон веков тут исчезала воздушная и морская техника со всем экипажем на борту. Циники справедливо подмечают, что аномалии в этом районе происходят по вполне объяснимым причинам: навигация здесь достаточна непростая, наличие многочисленных отмелей, а мгновенно образующиеся штормы и циклоны уносят жизни пилотов и моряков.

С точки зрения логики эти аргументы звучат убедительно, но как скептики объяснят тот факт, что исчезновение техники в Бермудах в разы превышает число пропаж на любом другом участке Атлантического океана?

Бермудский треугольник Из открытых источников

Метеорологи из Америки занимались исследованием в этой области и пришли к определенным выводам, которые, наконец, могут поставить жирную точку в истории таинственного треугольника.

Теория Метеоролог Стив Миллер из Колорадо около 10 лет занимался исследованием погоды в загадочной зоне и вместе с сотрудниками береговой охраны пришел к очень интересным и правдоподобным выводам. Причина бермудской опасности, по его мнению, таится в воздушной аномалии этой территории. Для того, чтобы подтвердить свои догадки на практике, он организовал собственную команду.

Помощь высоких технологий. Внимательно изучая снимки зоны дьявольского треугольника, сделанные спутником, Стив пришел к интересной мысли. После того, как изображения, благодаря современной оптике, были максимально увеличены, удалось обнаружить довольно необычные облака очень странной и правильной шестиугольной формы.

Бермудский треугольник Из открытых источников

Облачные взрывы. Эту интересную форму облака принимают с помощью самого океана. Испаряясь с зон мелководья, влага поднимается в холодную атмосферу, таким образом создавая некий каркас. Затем эти облака, по теории Стива, какое-то время дрейфуют над Бермудами, а потом взрываются, соответственно, создавая мощные потоки воздуха.

Атака сверху. Именно эти сильные воздушные струи и несут в себе основную опасность для всего, что попадается им на пути. Мощная воздушная взрывная волна устремляется к водной поверхности, а взаимодействие атмосферных волн способствует появлению очень сильной турбулентности, преодолеть которую даже самая современная воздушная техника не в состоянии.

Мини-цунами. В дополнение к этому, мощная волна воздуха в состоянии при ударе о водную поверхность создать довольно большую волну (до 40 м). Группа метеоролога имела уникальную возможность наблюдать одну такую громадину в океане. Судьба оказалась благосклонна к Стиву и его команде – это разрушительное явление прошло мимо, но стало очередным доказательством правильности теории Миллера о "воздушных бомбах".

Бермудский треугольник Из открытых источников

Как считают ученые, эта загадка решена и теперь на одну тайну не Земле стало меньше. Но так ли это на самом деле, покажет время и дальнейшие исследования.

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