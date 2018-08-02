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Тайну Базельского папируса разгадали спустя 500 лет

Тексты на папирусе были изложены великим античным врачом Галеном.

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:14
Ученые расшировали исторический артефакт. Фото: Tengrinews
Ученые расшировали исторический артефакт. Фото: Tengrinews

С момента своего обнаружения в XVI веке, Базельский папирус был загадкой для ученых. Однако спустя 500 лет надписи на папирусе удалось расшифровать, используя современные технологии, сообщает Heritage Daily.

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Тайна древнего папируса раскрыта
University of Basel

Анализ текста и изображений подтвердил возраст документа – ему около 2000 лет. А сам папирус является не одним листом, а несколькими, склеенными вместе. Компьютерный анализ позволил сканировать текст, разделить его и прочесть.

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Тайна знаменитого 2000-летнего папируса раскрыта
University of Basel

На папирусе изложен неизвестный науке античный текст, описывающий феномен истерического апноэ, когда человек начинает задыхаться от рыданий. По мнению ученых, текст написал Гален (129–217) — величайший античный врач, заложивший основы анатомии, физиологии, фармакологии и неврологии. Гален известен также тем, что был личным врачом нескольких римских императоров.

Напомним, что ранее ученые зафиксировали загадочный феномен, а бразильцы увидели солнце с двумя загадочными кольцами.

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Источник: Heritage Daily
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