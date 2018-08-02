Тайну Базельского папируса разгадали спустя 500 лет

Тексты на папирусе были изложены великим античным врачом Галеном.

Ученые расшировали исторический артефакт. Фото: Tengrinews

С момента своего обнаружения в XVI веке, Базельский папирус был загадкой для ученых. Однако спустя 500 лет надписи на папирусе удалось расшифровать, используя современные технологии, сообщает Heritage Daily.

Тайна древнего папируса раскрыта University of Basel

Анализ текста и изображений подтвердил возраст документа – ему около 2000 лет. А сам папирус является не одним листом, а несколькими, склеенными вместе. Компьютерный анализ позволил сканировать текст, разделить его и прочесть.

Тайна знаменитого 2000-летнего папируса раскрыта University of Basel

На папирусе изложен неизвестный науке античный текст, описывающий феномен истерического апноэ, когда человек начинает задыхаться от рыданий. По мнению ученых, текст написал Гален (129–217) — величайший античный врач, заложивший основы анатомии, физиологии, фармакологии и неврологии. Гален известен также тем, что был личным врачом нескольких римских императоров.

Напомним, что ранее ученые зафиксировали загадочный феномен, а бразильцы увидели солнце с двумя загадочными кольцами.