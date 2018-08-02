Тайну Базельского папируса разгадали спустя 500 лет
Тексты на папирусе были изложены великим античным врачом Галеном.
С момента своего обнаружения в XVI веке, Базельский папирус был загадкой для ученых. Однако спустя 500 лет надписи на папирусе удалось расшифровать, используя современные технологии, сообщает Heritage Daily.
Анализ текста и изображений подтвердил возраст документа – ему около 2000 лет. А сам папирус является не одним листом, а несколькими, склеенными вместе. Компьютерный анализ позволил сканировать текст, разделить его и прочесть.
На папирусе изложен неизвестный науке античный текст, описывающий феномен истерического апноэ, когда человек начинает задыхаться от рыданий. По мнению ученых, текст написал Гален (129–217) — величайший античный врач, заложивший основы анатомии, физиологии, фармакологии и неврологии. Гален известен также тем, что был личным врачом нескольких римских императоров.
Напомним, что ранее ученые зафиксировали загадочный феномен, а бразильцы увидели солнце с двумя загадочными кольцами.