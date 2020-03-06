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TCL показала концепты растягивающихся смартфонов будущего: фото

Компания показала две модели смартфонов с альтернативными способами раскладывания экранов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:45

Гибкие смартфоны в лице Samsung, Motorola и Huawei стартовали не очень удачно с обилием брака и завышенным ценником. Тем не менее, за подобными складываемыми устройствами будущее. Компания TCL объявила о приобщении к тенденции гибких смартфонов, но с альтернативным подходом – раскладываемым и растягивающимся корпусом.

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На данный момент это всего лишь концепция, и, конечно, дисплей на самом деле не растягивается. Вместо этого он скатывается в заднюю часть телефона, чтобы сформировать 6,75-дюймовый дисплей, когда он находится в "закрытом" положении. Если смартфон расширить, то он превращается в крупный 7,8-дйюмовый планшет. На словах объяснить этот процесс трудно неподготовленному пользователю, поэтому TCL показала короткое видео, демонстрирующее, как это будет работать (смотрите ниже).

TCL
TCL

Согласно TCL, корпус смартфона обладает толщиной всего 9 мм, что делает его намного тоньше, чем у конкурентов при использовании в режиме "телефон". Устройство будет предлагать и другие преимущества, например, экран не сгибается в одном и том же месте, что избавляет его от брака со складкой.

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Раскладной телефон – не единственное концептуальное устройство, которое демонстрирует TCL. Компания также выпустила концепцию "тройного" телефона, который, по сути, представляет собой устройство, которое складывается из трех частей вместо двух, как у большинства современных складных моделей. Результатом является огромный развернутый дисплей, но в сложенном состоянии такой смартфон получается очень толстым. По словам TCL, при открытии устройство предлагает 10-дюймовый дисплей с разрешением 3K.

TCL прототип
Фото: Digital Trends
TCL прототип
Фото: Digital Trends
TCL прототип
Фото: Digital Trends
TCL прототип
Фото: Digital Trends
TCL прототип
Фото: Digital Trends
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Неизвестно, собирается ли TCL выпускать такие смартфоны в продаж или они так и останутся прототипами и не выйдут дальше лабораторий компании и выставок электроники.

Напомним, что ранее был найден лучший смартфон для съемок космоса. Также экспертами было рассекречено 70 топовых Android-смартфонов 2020 года.

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Источник: Digital Trends
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