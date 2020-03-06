TCL показала концепты растягивающихся смартфонов будущего: фото
Компания показала две модели смартфонов с альтернативными способами раскладывания экранов
Гибкие смартфоны в лице Samsung, Motorola и Huawei стартовали не очень удачно с обилием брака и завышенным ценником. Тем не менее, за подобными складываемыми устройствами будущее. Компания TCL объявила о приобщении к тенденции гибких смартфонов, но с альтернативным подходом – раскладываемым и растягивающимся корпусом.
На данный момент это всего лишь концепция, и, конечно, дисплей на самом деле не растягивается. Вместо этого он скатывается в заднюю часть телефона, чтобы сформировать 6,75-дюймовый дисплей, когда он находится в "закрытом" положении. Если смартфон расширить, то он превращается в крупный 7,8-дйюмовый планшет. На словах объяснить этот процесс трудно неподготовленному пользователю, поэтому TCL показала короткое видео, демонстрирующее, как это будет работать (смотрите ниже).
Согласно TCL, корпус смартфона обладает толщиной всего 9 мм, что делает его намного тоньше, чем у конкурентов при использовании в режиме "телефон". Устройство будет предлагать и другие преимущества, например, экран не сгибается в одном и том же месте, что избавляет его от брака со складкой.
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Раскладной телефон – не единственное концептуальное устройство, которое демонстрирует TCL. Компания также выпустила концепцию "тройного" телефона, который, по сути, представляет собой устройство, которое складывается из трех частей вместо двух, как у большинства современных складных моделей. Результатом является огромный развернутый дисплей, но в сложенном состоянии такой смартфон получается очень толстым. По словам TCL, при открытии устройство предлагает 10-дюймовый дисплей с разрешением 3K.
Неизвестно, собирается ли TCL выпускать такие смартфоны в продаж или они так и останутся прототипами и не выйдут дальше лабораторий компании и выставок электроники.
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