TCL создала тончайший гибкий дисплей, толщиной с лист бумаги

На берлинской выставке IFA 2020 TCL представила цветной аналог E-Ink экранов под названием Next Paper

Китайский производитель TCL, знакомый украинскому покупателю благодаря своим смартфонам и телевизорам, разработал новый вариант технологии E-Ink, которая может воплотить в реальность давнюю мечту об энергоэффективном цветном экране, сообщает Engadget.

Устройства с экраном на электронных чернилах в начале 2010 года показывали огромное преимущество в энергосбережении, но обладали недостатком в отображении монохромного изображения, и многие производители пытались исправить эту проблему. Однако идею забросили в долгий ящик и на протяжении 10 лет в этом направлении не происходило никаких значимых революций.

Смотрите также в сюжете о том, какими новыми технологиями нас порадует ближайшее десятилетие:

В прошлом году TCL продемонстрировала свою работу над телефонами со складными экранами, в том числе телефоном с двумя шарнирами, который очень напоминает устройство из вымышленного мира Westworld. Это еще один ответ титанам Samsung и Huawei, выпустившие свои гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 2 и Mate X.

На этой неделе на выставке IFA в Берлине TCL объявила, что разработала новую технологию отображения, которая обладает такими же качествами, что и панели E-Ink, обычно встречающиеся в электронных книгах. Несмотря на то, что он называется Next Paper, это не электрофоретический дисплей.

Next Paper Фото: Engadget

Вместо этого китайский производитель разработал альтернативный вариант традиционной ЖК-технологии, которая устраняет необходимость в LED подсветке для создания изображения. Вывод информации на экран Next Paper достигается этого благодаря высокоотражающему слою, который позволяет ему использовать естественный свет. TCL заявляет, что владеет 11 патентами в этом направлении.

Компания заявляет, что первый коммерческий дисплей Next Paper получит разрешение Full HD и обеспечивает на 25% большую контрастность по сравнению с обычным дисплеем E-Ink. И хотя он не такой тонкий, как панель E-Ink, он на 36% тоньше обычного ЖК-дисплея, а потребляемая мощность на 65% ниже. При этом есть полноценная поддержка миллионов цветов (в отличие от максимума в 4096 цветов на E-Ink).

Но есть несколько недостатков у такого энергоэффективного экрана. Во-первых, он не работает ночью – пользователям понадобится окружающий свет, чтобы увидеть что-либо на экране. Во-вторых, частота обновления изображения на Next Paper очень низкая и уступает ЖК-панелям – менее 24 кадров на секунду.

Из-за вышеперечисленных недостатков, не стоит ожидать появления Next Paper в телевизорах и смартфонах в ближайшее время. Однако разработка может быть использована в секторе рекламы для электронных вывесок или интерактивных электронных книг с полноцветным дисплеем. Но TCL заявляет, что активно работает над планшетом с таким экраном, который планируется выпустить в начале следующего года.

Смотрите также в сюжете о том, как TCL закрывает производство смартфонов BlackBerry. В то же время смартфонам предрекают падение в стоимости благодаря новому изобретению.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться