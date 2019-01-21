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Технология RTX сделала игру Quake II фантастически красивой: видео

Игра 1997 года визуально преобразилась, после добавления в нее графической технологии от Nvidia

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Студент из Германии преобразил 20-летнюю игру Фото: TechSpot
Студент из Германии преобразил 20-летнюю игру
Фото: TechSpot

Сообщество моддеров вдохнуло новую жизнь в старую игру 1997 года Quake II. Мод Q2VKPT добавил в "Квейк 2" современную графическую технологию трассировки лучей в реальном времени, которая сейчас работает на видеокартах серии RTX 20xx.

Правда мод не заставит игроков бежать покупать новую видеокарту стоимостью от 500 долларов, поскольку внедрение технологии не исправляет угловатые модели и смазанные текстуры, но зато добавляет динамическое освещение и преломление света, которое сделало Quake II визуально приятной для восприятия, а также поможет ознакомиться с ней тем, кто пропустил этот шедевр шутеров 90-х в свое время.

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Мод Q2VKPT для Quake II создал Кристоф Шилд, студент Технологического института Карлсруэ в Германии. Результатом его трудов представляет собой реконструкцию оригинального Quake II, состоящего из 12 тысяч переписанных строк кода, которые полностью заменяют графический код игры.

Шилд описывает ее, как первую играбельную видеоигру, в которой полностью используется трассировка лучей и полностью динамическое освещение в режиме реального времени. Используя Nvidia GeForce RTX 2080 Ti , можно запускать игру со скоростью почти 60 кадров в секунду с разрешением 2560 x 1440 пикселей. Разработчик также надеется, что методы, используемые в Q2VKPT, могут быть распространены на другие игры.

Напомним, что ранее эксперт назвал дату презентации PlayStation 5. Также стоит отметить, что сейчас видеокарты не пользуются спросом, так как майнинг умирает

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Источник: TechSpot
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