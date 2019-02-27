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Telegram получил крайне полезные возможности – как включить

Мессенджер Telegram автоматически воспроизводит видео и научился работать с тремя аккаунтами

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:25
Обновление уже доступно для загрузки в Google Play и App Store
Обновление уже доступно для загрузки в Google Play и App Store
Фото: CNET

Мессенджер Telegram получил свежее обновление до версии 5.4 на смартфонах, которое принесло несколько важных и удобных решений. Разработчики позволили пользователям переключаться между тремя учетными записями одновременно, расширили возможности автозагрузки и добавили автоматическое воспроизведение видеоконтента в ленте каналов.

У владельцев смартфонов с двумя-тремя SIM-картами появилась возможность вести несколько учетных записей в Телеграм: один для работы, другой сугубо личный и третий для личных нужд. Добавить аккаунт можно по клику на иконку своего изображения, после чего появится возможность добавить учетку, и также быстро и удобно переключаться между ними без необходимости выхода из системы.

Для добавления новой учетной записи достаточно кликнуть по своей иконке и нажать кнопку "Добавить аккаунт"

Во время работы с несколькими аккаунтами, при получении сообщения, появится push-уведомление с информацией о том, на какую учетную запись они были отправлены и по нажатию будет совершен автоматическая смена пользователя.

Push-уведомление из другого аккаунта в Telegram

Автоматическое проигрывание видео на каналах по умолчанию запускается с выключенным звуком. Чтобы аудиосопровождение видеоконтента заработало, достаточно нажать на кнопку громкости смартфона. Настройки автоматического воспроизведения можно регулировать в зависимости от типа файла, его размера и типа чата.

Автовоспроизведение видео

Обновленные приложения уже доступны для загрузки в Google Play и App Store.

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Источник: iguides.ru
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