Telegram создает новый "свободный интернет"

Дуров намерен создать свой интернет, который невозможно взломать и заблокировать

Павел Дуров. Фото из открытых источников

В последний месяц мессенджер Telegram был заблокирован в России и Иране, а вскоре доступ к нему может быть ограничен в ряде других стран мира, в число которых входит Казахстан. Данный сервис борется с блокировками, однако делать это с использованием нынешних средств обхода мер ограничений довольно трудно. Выходом из этой ситуации станет Telegram Open Network (TON). Это платформа, которая позволит создать новый интернет, доступ к которому невозможно запретить. Кроме того, его нельзя будет взломать.

Российские предприниматели Павел и Николай Дуровы сейчас занимаются созданием платформы Telegram Open Network (TON). Она станет чем-то вроде интернета внутри интернета, то есть некой новой архитектурой для глобальной сети. С ее помощью пользователи из любых стран мира смогут без каких-либо сложностей посещать любые веб-сайты в сети, а власти никак не смогут на это повлиять.

По задумке создателей, чтобы заблокировать какой-либо ресурс в рамках TON потребуется ограничить доступ ко всему интернету, в том числе к государственным сайтам. Новая технология создается в первую очередь для интернет-платежей и онлайн-магазинов компаний / частных лиц, которые будут осуществлять платежи. Тем не мене, в новом интернете от Павла Дурова будет идентификация, которая может стать обязательной. Она позволит ограничить сервис от потенциальных злоумышленников.

За обработку персональных данных в TON будет отвечать встроенный подсервис Telegram Passport. По задумке создателей, новый интернет будет работать по принципу блокчейна, то есть когда информация о чем-либо хранится не на одном сервере, доступ к которому можно ограничить, а на устройствах самих пользователей по всему миру в зашифрованном виде. Все современные смартфоны, планшеты и компьютеры будут общаться друг с другом, предоставляя возможность обходить блокировки и любые другие ограничения.

Именно по этой причине заблокировать TON окажется невозможно, так как это потребует ограничения доступа к интернету на уровне всей страны, то есть, проще говоря, властям любого региона придется ввести полный запрет на использование глобальной сети. Нельзя не заметить, что платежная система, которую вскоре планирует запустить Павел Дуров в рамках сервиса Telegram, окажется вне закона в РФ, потому как она не предусматривает возможность хранения персональных данных на российской территории. Впрочем, это не должно стать большой проблемой, так как мессенджер уже вне закона в России (официально) на основании решения суда, а заблокировать уже заблокированное невозможно.

О том, как уберечься от недобросовестных интернет-продавцов, смотрите на видео ниже: