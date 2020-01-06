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Телескоп Хаббл показал во Вселенной миф древнего Египта

Свежий космический снимок Хаббла иллюстрирует древнеегипетский миф

Евгений Опанасенко
Сегодня, 17:17
Галактика NGC 4455 находится в созвездии Волосы Вероники
Галактика NGC 4455 находится в созвездии Волосы Вероники
Фото: NASA

Первый новогодний снимок телескопа Хаббла демонстрирует элегантную спиральную галактику NGC 4455, расположенную в северном созвездии Волосы Вероники. Галактика находится от Земли на расстоянии в 45 миллионов световых лет, сообщает NASA.

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Созвездие Волосы Вероники, в котором находится галактика NGC 4455, единственное в звездном каталоге, получившее свое название от реальной исторической личности – египетской царицы, которая правила примерно с 250 года до н.э. Ею была Береника (Вероника) II Киренская, супруга Птолемея III Эвергета, третьего правителя Эллинистического Египта. Согласно легенде древнего Египта, царица отрезала свои прекрасные волосы и поместила их в храме Афродиты в благодарность богине за победу над сирийцами, дарованную её мужу. На следующий день клок волос исчез. Жрец-астроном Конон сообщил царской чете, что жертва царицы была принята, превратившись в новое созвездие — Волос Вероники.

На свежей фотографии видна звездная россыпь — огромное количество светил, входящих в структуру галактики. Кстати, спиральные ветви в галактиках вроде NGC 4455 начинаются на концах перемычки, а не выходят из ядра, как в обычных спиральных галактиках.

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Изображение было получено с помощью усовершенствованной камеры для съемки Хаббла (ACS). ACS может получать изображение с ультрафиолетовой длины волны, через спектр видимого света и до длины волны, близкой к инфракрасной. После инсталляции в телескоп, этот объектив обеспечил более широкое поле обзора, чем у других камер Хаббла. Благодаря своим широким возможностям ACS может захватывать большие участки неба с впечатляющими деталями, а также может выполнять спектроскопию, чтобы увидеть, как свет взаимодействует с веществом.

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" запечатлел невероятный снимок "звездной колыбели". Также недавно астрономам впервые в истории удалось снять взрыв звезды "вживую".

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Источник: Digital Trends
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