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Телескоп "Хаббл" получил невероятное фото из глубокого космоса

Фотографию древней Вселенной с 265 тысячами галактик формировали на протяжении 16 лет

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:50
Фотография была получена в ходе 16-летнего проекта Hubble Legacy Field
Фотография была получена в ходе 16-летнего проекта Hubble Legacy Field
Фото: Pixabay

NASA совместно с Европейским космическим агентством представило миру фотографию самой глубокой и древней части космоса. На крохотном участке неба, угловой размер которого составлял чуть меньше Луны, удалось собрать 265 тысяч галактик. Чтобы получить такой снимок, телескопу "Хаббл" (Hubble) потребовалось 16 лет работы и 7500 фотографий.

Снимок глубокого космоса, который получали на протяжении 16 лет
Снимок глубокого космоса, который получали на протяжении 16 лет
Фото: NASA

"Ни одно изображение не превзойдет это, пока не будут запущены космические телескопы, такие как "Джеймс Уэбб"– комментирует Гарт Иллингворт из Калифорнийского университета (США), руководитель группы.

Фотография была получена в ходе продолжительного проекта Hubble Legacy Field. Его идея состоит в том, чтобы эффективно использовать невероятную разрешающую способность "Хаббла", чтобы на протяжении нескольких лет создать самый детализированный снимок очень глубокого космоса. Исследователи считают, что такой снимок поможет им лучше разобраться в механизмах существования Вселенной, а также понять ее тайны.

Размер фотографии по сравнению с Луной на ночном небе
Размер фотографии по сравнению с Луной на ночном небе
Фото: NASA

На получение подобного снимка NASA и ESA подстегнул успешный проект Hubble Deep Field, который проходил в 1995 году. Тогда орбитальный телескоп на протяжении 10 дней собирал фотоснимки с крохотного участка темного неба в созвездии Большой Медведицы. В результате склейки фотографий получился знаменитый снимок, на котором изображены несколько сотен никогда ранее невиданных галактик.

Первый снимок глубокого космоса в рамках проекта Deep Field в 1995 году
Первый снимок глубокого космоса в рамках проекта Deep Field в 1995 году
Фото: NASA

С тех пор к космической обсерватории несколько раз отправлялись пилотируемые экспедиции, в рамках которых проводился ремонт телескопа, модернизация его камер и установка нового оборудования, которое позволило расширить разрешающую способность "Хаббла". Новые мощности астрономы использовали не просто для улучшения качества оригинального изображения Deep Field, благодаря им удалось расширить поле зрения телескопа и охватить пространство космоса вокруг оригинальной точки обзора.

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Диапазон длин волн на полученном обзоре простирается от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного света, раскрывая все особенности запечатленных галактик. При этом яркость самых тусклых и далеких из них в 10 миллиардов раз слабее, чем может видеть человеческий глаз.

На этой карте показаны различные области наблюдений "Хаббла" в соответствии с его улучшавшимися со временем возможностями. Белым цветом очерчено поле зрения аппарата, запечатлевшее около 265 000 галактик
На этой карте показаны различные области наблюдений "Хаббла" в соответствии с его улучшавшимися со временем возможностями. Белым цветом очерчено поле зрения аппарата, запечатлевшее около 265 000 галактик
Фото: NASA

Новые возможности "Хаббла" позволили ученым заглянуть еще глубже в историю нашей Вселенной. Некоторые галактики на снимке, как отмечают астрономы, появились 13,3 миллиарда лет назад. Именно столько потребовалось их световым волнам для того, чтобы достичь сенсоров "Хаббла" и показать то, как они выглядели примерно спустя 500 миллионов лет с момента Большого взрыва.

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До запуска "Хаббла" в 1990 году астрономы могли видеть галактики на расстоянии около семи миллиардов световых лет, то есть на полпути к Большому взрыву.

Расстояние до галактик, снятые "Хабблом": от 550 миллионов световых лет до 13,0 миллиардов световых лет
Расстояние до галактик, снятые "Хабблом": от 550 миллионов световых лет до 13,0 миллиардов световых лет
Фото: NASA

Посмотреть полную склейку из фотографий в рамках проекта Hubble Legacy Field, где каждая светлая точка представляет собой галактику, которую при приближении можно рассмотреть в деталях, то переходите по этой ссылке.

Смотрите также в сюжете о том, как NASA отправило космический корабль к малой планете Бенну:

Напомним, что ранее телескоп "Хаббл" запечатлел невероятный снимок "звездной колыбели". Также недавно астрономам впервые в истории удалось снять взрыв звезды "вживую".

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Источник: Hi-News
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