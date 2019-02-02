Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

Возле Млечного Пути найдена крошечная галактика, которая все это время была под носом у "Хаббла"

Находка скрывалась в гало объекта NGC 6752 Фото: LuxFon.com

Орбитальный телескоп "Хаббл", который находится на орбите уже почти 30 лет, случайно сделал удивительное открытие. При наблюдении за шаровым скоплением NGC 6752, расположенное в 13 тыс световых лет лет от нашей галактики Млечный Путь, был обнаружен один из древнейших объектов во Вселенной.

Находка скрывалась в гало NGC 6752 – это крошечная тусклая галактика, которая находится "всего" в 30 миллионах световых лет от Земли, что по меркам расстояний во Вселенной, почти рядом. Находка получила название Bedin 1.

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Объект классифицировали как карликовую сфероидальную галактику, для которых помимо малого размера также свойственны отсутствие галактической пыли и процессов звездообразования. Особенность Bedin 1 в том, что она в 10 раз меньше Млечного Пути и в 1000 раз тусклее, от чего ее было трудно заметить. Самое интересное, что ее возраст составляет 13 миллиардов лет – добавьте сюда еще 0,8 миллиарда и получите возраст Вселенной.

Как правило, карликовые сфероидальные галактики располагаются по соседству с более крупными галактиками или скоплениями, но Bedin 1 в этом плане на них совсем непохожа. Ближайшая к ней галактика NGC 6744 находится на расстоянии около 2 миллионов световых лет.

Учитывая все эти особенности, Bedin 1 можно рассматривать как астрономический эквивалент древнего "артефакта" из эпохи ранней Вселенной.

Когда путешествия в космос станут доступными для всех:

Напомним, что ранее на границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых". А в январе на Луне впервые увидели падение метеорита.

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