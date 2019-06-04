"Терка" за 5999 долларов: что показала Apple на презентации WWDC 2019

Краткий экскурс по презентации WWDC 2019 с массой интересных новинок: от Mac Pro 2019 до iOS 13

Apple на WWDC 2019 показала macOS Catalina, iPadOS, Mac Pro 2019 Фото: Digital Trends

В ночь с 3 на 4 июня в Сан-Хосе Apple провела всемирную конференцию для разработчиков WWDC 2019. Традиционно на летней WWDC гигант индустрии показывает новые версии операционных систем, обновленные модели компьютеров iMac и прочие новинки – iPhone и iPad покажут позже осенью. Мы сделали краткий экскурс по всей презентации, чтобы вы могли быстро оценить все новинки этого года.

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AppleTV

Apple TV становится подобием игровой приставки Фото: CNET

По традиции Тим Кук начал с "простых" нововведений, оставив самое "вкусное" на конец презентации. Сперва были показаны обновления, связанные с AppleTV. Из новшеств – поддержка контроллеров Xbox One и Dualshock 4 от PlayStation 4, что позволит использовать их вместе с будущим сервисом Apple по подписке – Apple Arcade. Таким образом Тим Кук превратил медиаплеер в подобие игровой приставки.

К AppleTV можно подключать геймпады от PlayStation 4 и Xbox One S Фото: TechCrunch

Также добавлена поддержка профилей для AppleTV, чтобы каждый член семьи смотрел только свои передачи и получал выборку рекомендаций в соответствии со своими предпочтениями.

Apple Watch

Apple Watch становится все более автономным устройством Фото: TechCrunch

Обновления получил Apple Watch. Все они направлены на то, чтобы носимая электроника все меньше зависела от iPhone и была более автономной.

"Независимые" приложения, которые могут запускаться прямо на часах без необходимости в дополнительном приложении для iPhone

Встроенный интерфейс App Store для покупки/установки приложений Watch непосредственно через часы.

Отдельные приложения для голосовых заметок, аудиокниг и калькуляторов.

API потокового аудио для потоковой трансляции спортивных игр и другого контента.

Функция "Шум", которая определяет уровень децибелов в вашем окружении, предупреждая вас, о критических значениях, чтобы предотвратить повреждения слуха.

Приложение для отслеживания менструального цикла, помогающее женщинам следить за своим здоровьем.

Встроенная поддержка Shazam.

iOS 13

Apple iOS 13 привнесет массу нововведений для iPhone Фото: CNET

На этот раз изменения в новой версии iOS 13 получились более весомыми, по сравнению с iOS 12. Бета-версия для разработчиков стартует с сегодняшнего дня, а публичная бета-сборка выйдет в июле.

Обновления будут примерно на 60% меньше по объему.

Приложения запускаются в 2 раза быстрее.

Поддержка темной темы с более стильным интерфейсом.

Клавиатура Swipe. Клавиатуры типа Swipe-to-Type были популярны уже около десяти лет на Android. Теперь владельцы iOS 13 получат этот удобный и быстрый способ ввода текста.

Синхронизированный по времени текст во встроенном приложении Music.

Приложение "Напоминания" подверглось капитальному редизайну и оптимизации.

Новый метод аутентификации в iOS 13, который позволяет запретить выдавать свой электронный адрес устанавливаемым приложениям.

Новый метод шифрования видеозаписей при помощи HomeKit Secure Video. Apple утверждает, что при загрузке зашифрованного видео в iCloud, никто кроме вас не сможет его посмотреть, даже если его украдут.

Memojis получают "тонну" новых настроек, в том числе макияж, пирсинг, разные зубы, новые шляпы и даже AirPods. Apple также собирается автоматически делать стикеры из ваших Memoji и предлагать их в чатах.

iOS 13 отныне позволяет поворачивать видео и улучшать его (делать такие красивые вещи, как цветовая градация) прямо во встроенном приложении "Фотографии".

Теперь приложение "Телефон" может автоматически отправлять неизвестных абонентов на голосовую почту.

Теперь у вас есть возможность разрешить приложению определять ваше местоположение лишь один раз вместо того, чтобы подтверждать это бесконечно.

Apple полностью перестроила свою базу данных "Карт". Новые карты значительно более подробны и идут в комплекте с собственной альтернативой StreetView от Google.

AirPods / HomePod / CarPlay

AirPods теперь "объединяет" Фото: CNET

AirPods теперь может зачитывать входящие сообщения.

Общий доступ к аудио позволяет выбирать из фонотеки отдельные вырезки и отправлять их на несколько наборов AirPods.

Теперь вы можете держать iPhone рядом с HomePod, чтобы быстро начать потоковую передачу звука с телефона на динамик.

CarPlay получает новый интерфейс, и теперь Siri будет работать со сторонними приложениями, включая Pandora и Waze.

iPadOS

Приятной неожиданностью стал анонс новой операционной системы для планшетов iPad Pro. Эксперты подозревали, что рано или поздно Apple решится на то, чтобы превратить мощные планшеты в подобие ноутбуков – и это случилось в iPadOS.

Виджеты теперь можно закрепить на рабочем столе (еще один привет от Android).

Более быстрое переключение между приложениями, работающими в параллельном режиме

Приложение "Файлы" было переработано с улучшенными режимами просмотра, общим доступом к папкам iCloud, и теперь оно поддерживает внешние накопители и SD-карты.

"Просмотр рабочего стола" в Safari. Он также получит 30 новых сочетаний клавиш для таких опций, как сохранение страниц, отправка страниц по электронной почте и открытие ссылок на фоновой вкладке.

Время ожидания Apple Pencil было уменьшено с 20 мс до 9 мс

Новый режим компактной клавиатуры, который позволяет перетащить крошечную клавиатуру в сторону экрана для более удобного набора текста одним пальцем.

Новые жесты, такие как "втягивание" тремя пальцами для вырезания и жест "вставка" тремя пальцами для вставки.

Mac Pro 2019

Apple Mac Pro 2019 с новым дизайном системного блока, напоминающий "терку" Фото: Apple

После цилиндрического корпуса Mac Pro предыдущего поколения, Apple решила вернуться к классике, выполнив системный блок в форме Middle Tower. Правда дизайн получился ну очень спорным, и фронтальную часть уже высмеивают в соцсетях, называя корпус "теркой за 5999 долларов" – это стартовая цена. Выход намечен на осень 2019 года.

Mac Pro 2019 Фото: CNET

Технические характеристики нового Mac Pro 2019:

28-ядерный процессор Intel Xeon

12 DIMM-слотов, которые позволяют разместить 1,5 терабайта оперативной памяти DDR4 ECC (2666-2933 МГц)

8 внутренних слотов PCI

Источник питания на 1,4 кВт

Базовая модель будет представлять собой 8-ядерный Xeon с 32 ГБ памяти и 256 ГБ SSD, и будет стоить 5999 долларов.

Колеса! Для тех, кто часто будет перемещать корпус, можно докупить дополнительные колесики, которые цепляются снизу.

"Тихий, как iMac Pro"

Pro Display XDR

Apple Pro Display XDR со спорным дизайном Фото: CNET

Очень дорогой Mac Pro 2019 получит не менее дорогой Pro Display XDR. Дизайн такой же "терочный", но внимание пользователей привлекла обычная VESA подставка, стоимость которой 999 долларов, что вызвало недоумение и шквал критики в сторону Apple за оверпрайс простого аксессуара.

Подставка для монитора за 999 долларов в комплект не входит Фото: TechCrunch

Технические характеристики Pro Display XDR:

32-дюймовый дисплей с разрешением 6016 × 3384 (6K)

Он может бесконечно выдерживать до 1000 нит яркости. В этом случае характерный "дырявый" дизайн тыльной панели был придуман неспроста – он выполняет роль радиатора, отводя тепло от панели.

Антибликовое стекло с матовой опцией nano-texture, чтобы еще сильнее уменьшить блики.

Pro Display XDR будет стоить 4999 долларов, а версия с "нанотекстурой" обойдется на 1000 долларов дороже

Подставка, кстати, в комплект не входит. Покупается отдельно за 999 долларов

macOS 10.15 Catalina

macOS 10.15 получила название "Каталина" Фото: TechCrunch

После macOS Sierra, High Sierra и Mojave грядет macOS Catalina. Главное нововведение – упразднение iTunes, который заменят новые сервисы.

После долгих лет раздувания функциональности iTunes, Apple решила разделить его на три новых приложения: Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV.

Больше никаких всплывающих окон iTunes каждый раз, когда вы подключаете свой iPhone!

Для синхронизации iPhone достаточно использовать тихую опцию в Finder.

Sidecar превращает ваш iPad в дополнительный дисплей для Mac с поддержкой Apple Pencil.

Find My Phone и Find My Friends объединяются в одно приложение Find My , которое также будет существовать, как приложение MacOS. Даже если устройство находится в автономном режиме, его можно искать с помощью ячеистой сети Bluetooth.

iMac и MacBook получают блокировку активации, которая позволяет отправлять сигнал для эффективного блокирования устройства после его кражи или утери.

Более глубокие и значительно более функциональные возможности голосового управления.

Project Catalyst позволяет разработчикам приложений быстрее перенастраивать свои приложения для iPad для macOS, используя в качестве основы существующую кодовую базу приложения iOS.

Напомним, что ранее Apple 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS. А недавно iPhone и iPad получили улучшение, которое вызвало гнев у пользователей.

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