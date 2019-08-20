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"Тесла" Илона Маска облетела Солнце

Космический электромобиль Илона Маска Tesla Roadster совершил полный облет по орбите вокруг Солнца

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:45
Roadster Tesla облетел Солнце за 557 дней
Roadster Tesla облетел Солнце за 557 дней
Фото: CNET

Tesla Roadster и Starman теперь являются постоянными обитателями космоса. Согласно сайту Whereisroadster, космический электромобиль завершил полет по орбите вокруг Солнца, таким образом, став полноценным искусственным спутником звезды. На этот маневр у Roadster Tesla ушло 557 дней, также за этот период электромобиль преодолел более 1,2 миллиарда километров.

Смотрите также в сюжете о том, как туристический космолет SpaceShipTwo достиг границы космоса:

К сожалению, увидеть, как Starman бороздит просторы Вселенной, не получится даже в телескоп. Земля в настоящее время находится на противоположной стороне Солнца, которое закрывает собой космический электромобиль. Следующее максимальное сближение со Starman состоится 5 ноября 2020 года, когда он будет находится на расстоянии 0,346 астрономических единиц (50 миллионов километров). В этот момент Tesla Roadster будет находиться максимально близко к Марсу (7,4 миллиона километров), это случится 7 октября 2020 года. Следующее максимальное сближение произойдет в 2047 году.

Tesla Roadster находится на противоположной стороне от Солнца
Tesla Roadster находится на противоположной стороне от Солнца
Фото: Engaget

Напомним, в феврале 2018 года компания SpaceX осуществила успешный запуск собственной ракеты Falcon Heavy. Для демонстрации возможностей ракеты необходимо было ее загрузить каким-либо грузом. Во избежание непредвиденных обстоятельств при первом запуске, решено было отказаться от вывода дорогих спутников, поэтому в космос отправился личный спортивный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster. По мнению Маска, запуск Tesla Roadster будет более интересным и вдохновляющим событием.

Ранее Илон Маск готовил амбициозный космический полет. Также новое изобретение Илона Маска подарит человечеству телепатию.

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Источник: TechSpot
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