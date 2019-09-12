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Tesla Илона Маска установила рекорд скорости

Tesla Model S установила рекорд по скорости на гоночной трассе Лагуна Сека в Калифорнии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:36
Tesla Model S осталось побить главного конкурента - Porsche Taycan
Tesla Model S осталось побить главного конкурента - Porsche Taycan
Фото: Engaget

Электромобиль Tesla Model S установил новый рекорд скорости среди серийных седанов на гоночном треке Лагуна Сека в Калифорнии. О знаменательном событии глава компании Tesla Илон Маск даже сделал короткую заметку в своем аккаунте в Twitter. Маск не указал никаких подробностей о развитой скорости или времени круга, но анонсировал скорый выпуск видео с тем, как его детище установило мировой рекорд.

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Это не первая победа на гоночном треке Лагуна Сека для Tesla. Model 3 уже побила круга в июле для своего класса. Тем не менее новое достижение лишит Jaguar звания носителя существующего рекорда Лагуна Сека среди седанов, установленный в сентябре 2018 года на Jaguar XE SV Project 8, проехавший круг за 1 минуту 37,54 секунды.

Далее Tesla Model S необходимо установить рекорд на немецкой гоночной трассе Nürburgring ("Нюрбургринг"), где на текущий момент удерживает мировой рекорд электромобиль Porsche Taycan. Маск уже сообщил, что у него есть планы для Model S по тому, как победить конкурента.

Напомним, что ранее космический военный самолет X-37B побил рекорд на орбите. Также недавно гоночный электрокар Volkswagen побил 20-летний рекорд.

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Источник: Engaget
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