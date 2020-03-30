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Tesla Model 3 получила ревущий мотор от Lamborghini: видео

Автовладелец решил превратить свою Tesla Model 3 в настоящий суперкар оригинальным способом

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:16

Электромобили, несмотря на свою экологичность и мощность, обладают одним весомым недостатком по сравнению с традиционными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания. У электрокаров нет приятного звука мощного двигателя, когда давишь на акселератор. Электрическая установка звучит практически бесшумно, и автовладельцем не ощущается мощный мотор под капотом. Но этот недостаток исправил владелец Tesla Model 3, сообщает Автоцентр.

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Британец из YouTube-канала Archie Hamilton Racing решил превратить свою Tesla Model 3 в настоящий суперкар, но не установкой мотора ДВС, а специальной модификацией, чтобы электрокар выдавал имитацию рева выхлопной системы.

Причем автомобиль способен издавать мощный "выхлоп" со смартфона. Там же можно выбирать другие профили звука и даже симуляцию "тапки в пол". Ко всему прочему, при желании можно создать уникальный звук своего авто, да хоть "Запорожца".

Генератор, разработанный фирмой Milltek, выводит звук различных движков на внешние динамики. По словам владельца, благодаря такой доработке, сидя за рулем своей Tesla Model 3, он чувствует себя как в дорогом суперкаре.

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Более того, доработка на практике является крайне полезной опцией. Законодательство ряда стран требует оснащать электрокары подобными акустическими системами, поскольку они практически бесшумные и пешеходы могут на заметить приближающийся электрокар. Это касается ситуаций, когда электрокар движется на скорости более 30 км/ч или при движении задним ходом.

Напомним, что ранее компания анонсировала обновление для Tesla Model S, которое прибавит мощности мотору. В то же время Tesla Илона Маска установила рекорд скорости.

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Источник: АвтоЦентр.ua
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