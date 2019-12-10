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Tesla Model 3 протаранила полицейское авто на автопилоте

Водитель доверился автопилоту Tesla, и разбил полицейский автомобиль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:10
Tesla не рекомендуют убирать руки с руля при включенном автопилоте
Tesla не рекомендуют убирать руки с руля при включенном автопилоте
Фото: Pexels

В США произошла авария по вине автопилота Tesla Model 3. Электромобиль врезался в полицейскую машину, попутно зацепив еще одно транспортное средство. ДТП произошло на межштатной автомагистрали номер 95 в Норуолке, штат Коннектикут, сообщает BBC.

Смотрите также в сюжете о том, как Tesla Model 3 проходит краш-тесты:

Водитель объяснил полиции, что во время движения переключил свою Tesla Model 3 в режим автопилота, чтобы в этот момент он мог проверить свою собаку, сидевшую на заднем сидении. Будучи уверенным в том, что современные технологии справятся с дорогой, водитель безрассудно отвлекся. В этот момент случилось ДТП.

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Tesla, стоимостью 36 тысяч долларов в США, врезалась в заднюю часть полицейской машины на скорости 40 миль в час. Но столкновение не остановило электромобиль, и он продолжил движение, в результате чего была протаранена еще одна автомашина. Благо, системы защиты сработали отменно, и никто из участников ДТП не пострадал.

Tesla Model 3 после аварии
Tesla Model 3 после аварии
Фото: BBC

"Несмотря на выдающиеся возможности транспортного средства, при его управлении водитель обязан внимательно следить за дорожной обстановкой для обеспечения безопасности и реагировать на ситуации самостоятельно, а не полностью доверять автопилоту", – объяснили в полиции.

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Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) в США в настоящее время расследует происшествия, вызванные автопилотом. В Tesla прокомментировали происшествие тем, что не рекомендуют водителям убирать руки с руля при использовании функции автопилота.

Последствия аварии Tesla Model 3
Последствия аварии Tesla Model 3
Фото: BBC news

Это не первый раз, когда по вине автопилота Tesla случаются аварии. При чем 5 случаев были со смертельным исходом.

Напомним, что ранее были названы ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года. В то же время эксперты назвали ТОП-5 самых надежных б/у автомобилей.

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Источник: BBC news
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