Tesla Model 3 разгоняется быстрее после свежего обновления

Прошивка для Tesla Model 3 добавляет электромобилю скорости

Новая прошивка для Tesla Model 3 оказалась платной Фото: Unsplash

В октябре Tesla Model 3 получила полезную прошивку, которая увеличила мощность силовой установки на 5%. А на днях электромобиль от Илона Маска получил свежее обновление с новой функцией Acceleration Boost, значительно сокращающее время разгона.

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После установки Acceleration Boost электромобиль сокращает время разгона модификации Long Range Dual Motor с места до 100 км/ч с прежних 4,4 с до 3,9 с, что приближает эту версию к топовой Model 3 Performance (3,2 с). Однако, чтобы получить прибавку к разгону, владельцам придется заплатить за обновление в размере 2000 долларов.

Прошивку с Acceleration Boost необходимо покупать Фото: Electrek

Издание Electrek рассказало, что один из владельцев полноприводной Tesla Model 3 провел оба обновления и выполнил замеры максимальной отдачи моторов и ускорения, подключившись к шине CAN. После октябрьского патча компьютер выдал показания в размере 333 кВт (452,7 л.с.) пиковой мощности. Разгон до "сотни" занял около 4,2 с, а с нуля до 160 км/ч — чуть больше 9 секунд.

Второй апдейт с Acceleration Boost выдал 371 кВт (504,4 л.с.). Ускорение до 100 км/ч заняло около 3,8 с – это оказалось быстрее, чем обещала Tesla в своем пресс-релизе. С места до 160 км/ч электромобиль разогнался быстрее 8,5 с. Последнее число более чем на секунду лучше, чем параметр Model 3 Long Range до обоих последовательных апдейтов электрокаров.

Напомним, что ранее компания анонсировала обновление для Tesla Model S, которое прибавит мощности мотору. В то же время Tesla Илона Маска установила рекорд скорости.

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