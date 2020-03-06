Даунгрейд: Tesla Model 3 в Китае оказалась в 21 раз слабее версии для США

Tesla лишила Model 3 передового оборудования из-за вспышки коронавируса и сбоя поставок чипов нового поколения

Новая Gigafactory Tesla в Шанхае поставила первую партию Model 3 для местных клиентов. Однако вспышка коронавируса вынудила компанию установить старое оборудование Full Self-Driving из-за нехватки поставок. Примечательно, что Tesla скромно умолчала об этом, но автовладельцы обнаружили факт обмана со стороны компании Илона Маска.

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Многие технологические компании пострадали от продолжающейся эпидемии коронавируса, причем проблемы достигли отмены конференций и сокращения производства. Практически любая компания, которая зависит от Китая или Южной Кореи в цепочке поставок, испытывает задержки и сбои в работе.

Теперь очередь коснулась автопроизводителей, таких как Tesla, которая стала последней компанией, которая на себе ощутила негативные последствия эпидемии коронавируса. Согласно отчету Nikkei Asian Review, первая партия автомобилей Model 3, выпущенная на заводе в Шанхае, оснащена более старой микросхемой управления автопилотом.

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Проблема стала очевидной, когда несколько китайских владельцев Tesla обнаружили, что номер детали, напечатанный на блоке управления недавно купленного электромобиля, не совпадает с номером в технической документации. Это означает, что их Model 3 не получили версию HW 3.0 на революционном чипе Full Self-Driving (FSD) собственной разработки Tesla, которая в 21 раз быстрее, чем предыдущее поколение. Это обстоятельство побудило автовладельцев объединиться и подать в суд на Tesla за обман.

Плата автопилота Full Self-Driving (FSD) Фото: TechSpot

Автопроизводитель уверяет, что новых чипов, которые позволяют автопилоту управлять поворотами, торможением и ускорением, в Китае не хватает, поэтому автопроизводитель решил оснастить автомобили предыдущим поколением HW 2.5 на базе NVIDIA Drive PX 2. Компания принесла публичные извинения в социальной Weibo и объяснила, что модернизирует новые автомобили до HW 3.0, как только новые микросхемы станут доступны в регионе.

Точных сроков производитель не указал, отметив лишь, что это случится, как только поставки наладятся. Вот только владельцы автомобилей Tesla, выпущенных до апреля 2019 года, из числа тех, кто купил опцию Full Self-Driving, до сих пор ждут ранее обещанного бесплатного обновления автопилота.

Напомним, что ранее BMW сменила логотип впервые за 23 года. Также Renault создала электромобиль-трансформер с расширяемой батареей.

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