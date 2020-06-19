Tesla Model Y разгневала владельцев: у электромобиля масса проблем

Клиенты отказываются покупать электрический внедорожник Tesla Model Y из-за значительных производственных дефектов и проблем с надежностью

Электромобили Tesla сейчас являются вершиной технического прогресса и фактически показали превосходство над классическими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Однако долгожданная новинка Tesla Model Y огорчила владельцев, которые верили компании Илона Маска, – у среднеразмерного электрического кроссовера обнаружена масса проблем с надежностью и технические дефекты.

Electrek отмечает, что собранные Tesla Model Y на новом заводе компании во Фримонте в Калифорнии оказались "полным разочарованием". Обнаружены большие зазоры кузовных деталей, плохая покраска, дефектные стеклянные уплотнения, нефиксируемые ремни безопасности, люфт рулевого управления и прочий брак. О своих наблюдениях владельцы электромобиля пишут на официальном форуме компании, от чего потенциальные покупатели, предзаказавшие модель, отказываются от своего решения и расторгают договоры.

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Безусловно, все плохое качество сборки можно списать на производственные недостатки, связанные с любыми автомобилями первого поколения. Также жалобы поступают от меньшинства владельцев. С другой стороны, "новым" Tesla Model Y назвать трудно, так как электромобиль использует проверенную временем платформу Model 3 – на доработку этой модели компания потратила годы.

Проблемы у новых Tesla Model Y Фото: Electrek

Илон Маск не оставил без внимания производственные проблемы с моделью Y, поскольку недавно просочившееся внутреннее электронное письмо от генерального директора Tesla подтвердило, что у компании возникли производственные проблемы со среднеразмерным внедорожником.

Брак Tesla Model Y Фото: Electrek

Спорное решение по открытию завода во Фримонте должно было нарастить производство моделей Y. Похоже, что проблемы с браком связаны из-за закрытия производственных мощностей в связи с коронавирусом, из-за которых завод простаивал три месяца. После открытия завод заработал не в полную мощность, но старается покрыть весь спрос на электромобили.

Брак Tesla Model Y Фото: Electrek

Вероятно, брак произошел по причине спешки. По итогам II квартала и, по имеющимся сведениям, завод во Фримонте отстает более чем на 50% от запланированного результата по выпуску электромобилей: из 18 тысяч заказов Tesla успеет закрыть лишь 8200 моделей Y.

Напомним, что ранее c конвейера Tesla сошел миллионный электрокар. В то же время Tesla Model 3 в Китае оказалась в 21 раз слабее версии для США.

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