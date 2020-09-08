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Tesla Model Y разваливается буквально на ходу

Сегодня, 08:45

Владельцы электромобиля Tesla Model Y во время движения слышат скрипы и посторонние шумы

В этом году Илон Маск помпезно презентовал компактный электрический кроссовер Tesla Model Y. Новинка хоть и получилась необычайно успешной, но у электромобиля обнаружилась масса проблем.

Владельцы некоторых моделей пожаловались на форуме Tesla Motors Club о посторонних шумах и скрипах во время движения. Некоторые также обращали внимание на странное положение переднего колеса: его верхняя часть была утоплена в арку.

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После диагностики механики обнаружили проблему у большинства тех, кто жаловался на странное поведение электромобиля. Виной оказалось отсутствие гайки шаровой опоры нижнего рычага передней подвески.

Открученный болт шаровой опоры передней подвески Tesla Model Y
Открученный болт шаровой опоры передней подвески Tesla Model Y
Фото: Motor.ru

Некоторым владельцам Model Y повезло: услышав подозрительный стук из передней подвески при резком повороте руля на малых скоростях, они обнаружили, что гайка еще не открутилась, хотя уже была ослаблена настолько, что её можно вращать пальцем.

Очевидно, проблема заключается в том, что гайки шаровой опоры на заводе Tesla не были закручены с необходимым моментом затяжки, либо их вовсе забыли затянуть при сборке — большинству электрокроссоверов, на которых был обнаружен дефект, не исполнилось даже месяца с момента схода с конвейера.

Напомним, что ранее эксперты рассказали, насколько быстро устают батареи электромобилей. В то же время по мнению Mazda, электромобили хуже дизеля для экологии.

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Источник: Motor.ru
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