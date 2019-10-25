Tesla Model Y выпустят на полгода раньше срока

Выход электровнедорожника Tesla Model Y был намечен на сентябрь 2020 года

На Tesla Model Y ожидается небывалый спрос Фото: CNET

Весной 2019 года Tesla анонсировала кроссовер Model Y, представленный в калифорнийской L.A. Design Studio. Выход паркетного внедорожника изначально был намечен на сентябрь 2020 года, но сегодня в Tesla заявили, что работы по созданию Model Y идут со значительным опережением графика, и кроссовер может выйти на полгода раньше, сообщает Road Show.

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Tesla Model Y в значительной степени основана на седане Model 3. По словам главы Tesla Илона Маска, в сравнении с электрическим предложением компании начального уровня, модель Y будет примерно на 10% больше, но и стоить при этом на 10% дороже. Во время ежеквартального отчета о доходах Илон Маск добавил, что Model Y сможет превзойти S, 3 и X вместе взятые.

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Такое оптимистичное утверждение говорит о том, что спрос на Model Y будет огромным и к нему "Тесла" активно готовится. Для удовлетворения вероятного высокого спроса электрический кроссовер будет собираться в Шанхае на гигантской фабрике Gigafactory 3, а также в неанонсированной Gigafactory в Европе, местонахождение которой Маск раскроет к концу этого года.

Напомним, что ранее специалисты обнаружили, что владельцы Tesla ездят на бомбе – обнаружен брак батареи электромобилей. Также недавно Tesla Илона Маска установила рекорд скорости.

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