Tesla с манекеном приблизилась к Марсу — впервые максимально близко

Манекен и авто совершили свое первое сближение с Красной планетой

Помните Starman, манекена-пассажира, сидящего за рулем Tesla Roadster Илона Маска, который оказался в космосе в 2018 году? Этот манекен приблизился к Марсу, сообщила SpaceX в своем Twitter.

"Starman, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил свое первое сближение с Марсом – в пределах 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль от Красной планеты", – говорится в сообщении.

(Одна астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца или около 150 млн километров).

Tesla в космосе Фото: CNET

Согласно порталу Where is Roadster?, который продолжает отслеживать путешествие "Звездного человека" в космосе, в настоящее время манекен находится в 38 миллионах миль от Земли, вращаясь вокруг Солнца примерно раз в 557 дней.

В следующий раз, когда Starman совершит облет Марса, на поверхность Красной планеты прибудут также три другие отдельные миссии из США, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти космические корабли прямо сейчас направятся к Марсу, и прибудут туда в феврале 2021 года.

Напомним, манекен в скафандре и спортивный автомобиль Tesla Roadster отправились в космос во время первого запуска ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX в феврале 2018 года. Личный автомобиль Илона Маска использовали вместо имитатора полезной нагрузки.

Сам же изобретатель признал, что необычный груз был "довольно глупым и забавным", но добавил, что такие трюки полезны, ведь могут вызвать интерес к крупным проектам и вдохновить других на участие в них.

Ранее стало известно, что на Марсе обнаружили озера с водой. Также мы рассказывали, что Том Круз летит в космос через год – это уже официально.

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