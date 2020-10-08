Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Tesla с манекеном приблизилась к Марсу — впервые максимально близко

Сегодня, 18:18

Манекен и авто совершили свое первое сближение с Красной планетой

Помните Starman, манекена-пассажира, сидящего за рулем Tesla Roadster Илона Маска, который оказался в космосе в 2018 году? Этот манекен приблизился к Марсу, сообщила SpaceX в своем Twitter.

"Starman, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил свое первое сближение с Марсом – в пределах 0,05 астрономических единиц или менее 5 миллионов миль от Красной планеты", – говорится в сообщении.

(Одна астрономическая единица — это среднее расстояние от Земли до Солнца или около 150 млн километров).

Tesla в космосе
Tesla в космосе
Фото: CNET

Согласно порталу Where is Roadster?, который продолжает отслеживать путешествие "Звездного человека" в космосе, в настоящее время манекен находится в 38 миллионах миль от Земли, вращаясь вокруг Солнца примерно раз в 557 дней.

В следующий раз, когда Starman совершит облет Марса, на поверхность Красной планеты прибудут также три другие отдельные миссии из США, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти космические корабли прямо сейчас направятся к Марсу, и прибудут туда в феврале 2021 года.

Напомним, манекен в скафандре и спортивный автомобиль Tesla Roadster отправились в космос во время первого запуска ракеты Falcon Heavy от компании SpaceX в феврале 2018 года. Личный автомобиль Илона Маска использовали вместо имитатора полезной нагрузки.

Сам же изобретатель признал, что необычный груз был "довольно глупым и забавным", но добавил, что такие трюки полезны, ведь могут вызвать интерес к крупным проектам и вдохновить других на участие в них.

Ранее стало известно, что на Марсе обнаружили озера с водой. Также мы рассказывали, что Том Круз летит в космос через год – это уже официально.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Дубае открыли Музей будущего: смотрите, как он выглядит Google представил новые логотипы «Почты», «Календаря», «Документов» — все в корпоративных цветах NASA снова запустила в космос "украинскую" ракету "Антарес": видео
технологии наука космос Илон Маск Марс Тесла
Реклама

Новости партнеров

Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Односельчани Винника приголомшили іменем його дружини
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда
Украинская легкоатлетка Ткачук влюбит вас с первого взгляда

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

6 октябряEvents

6 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
В Instagram обсуждают ролик дочери и внучки Пугачевой
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Пирог на скорую руку со сливами: самый легкий рецепт выпечки
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Жерсон Родрігес почав зустрічатися з українською тенісисткою
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять