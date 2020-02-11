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Tesla удалила функцию автопилота у подержанных Model S

По мнению Tesla, владельцы подержанных электромобилей должны покупать функцию автопилота повторно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Новый владелец Tesla Model S лишился премиальных функций
Новый владелец Tesla Model S лишился премиальных функций
Фото: Unsplash

Если вы рассматриваете возможность покупки подержанной Tesla с функциями автопилота, убедитесь, что они все еще присутствуют после покупки. Ресурс Jalopnik рассказывает о печальном опыте владельца Tesla Model S 2017 года, который столкнулся с неприятностями после приобретения авто у стороннего дилера – как только покупатель получил новую прошивку, у него пропали функции улучшенного автопилота и системы автономного вождения (FSD).

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Автомобиль был приобретен на аукционе за 8 тысяч долларов. Во время заключения сделки покупатель получил премиальные функции вместе с б/у электромобилем – они были включены в договоре, как дополнительные опции. Новый владелец пользовался автопилотом и FSD до конца декабря 2019 года, когда электромобиль предложил установить новую прошивку. После перезагрузки бортового компьютера дополнительные опции внезапно исчезли.

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Когда покупатель связался с Tesla, ему ответили, что автопилот и FSD ему отключили, поскольку "он за них не заплатил ". Tesla великодушно предложила повторно добавить функции, если новый владелец поддержанной Model S заплатит еще раз.

Официальный ответ от Tesla
Официальный ответ от Tesla
Фото: TechSpot

Инцидент иллюстрирует одну из неопределенностей, которая возникает при покупке подержанной Tesla или любого другого автомобиля с подобным функционалом, который может исчезнуть через обновление программного обеспечения, если компания заподозрит хитрые манипуляции с их сервисами, на которые есть авторские права.

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Как отмечает Engadget, условия использования Tesla предполагают, что единственная привязанная к пользователю функция — это Premium Connectivity, которую нельзя передать другим лицам. Так что юридически правда остается за Tesla.

Напомним, что ранее электромобили Tesla смогут говорить с людьми. В то же время "убийца" Tesla Cybertruck получил возможности танка.

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Источник: Zdnet
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