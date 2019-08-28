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Tesla взвинтит цены на электромобили

Первым подорожание ощутит на себе Китай, где ценники на Tesla взлетят уже с 30 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Tesla планирует компенсировать финансовые потери на покупателях
Tesla планирует компенсировать финансовые потери на покупателях
Фото: TechSpot

Продолжающаяся торговая война между США и Китаем уже оказывает влияние на многие американские компании из-за возросших пошлин. Ряд компаний как могут стараются сдерживать ценовую политику, но другие производители предупреждают о неминуемом росте розничной стоимости своей продукции. Tesla планирует компенсировать финансовые потери на покупателях путем повышения цен.

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Как сообщает Reuters, американский производитель электромобилей планирует взвинтить цены начиная с Китая, где уже 30 августа покупатели увидят новые прайс листы, где весь модельный ряд будет стоить дороже. Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщало, что Tesla рассматривала возможность поднять цены с сентября на фоне ослабления юаня против доллара США, но автопроизводитель решил сделать это раньше запланированного срока.

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Более того, если торговая война между Китаем и США не прекратится, то к декабрю 2019 года электромобили подорожают еще сильнее. Размер подорожания не сообщается, но министерство торговли Китая уже объявило, что восстановит тарифы в 25% на автомобили и 5% на автозапчасти, приостановленные в декабре прошлого года.

Предполагаемые повышения цен произойдут на фоне и без того высокой напряженности и финансовых потрясений в штаб-квартире Tesla. В последнее время компания изо всех сил пытается вернуть былую прибыль, последнее время сталкиваясь с разного рода проблемами, как постепенная потеря федеральных налоговых льгот, проблемы с производством, PR-провалы и многое другое.

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Вместе с тем Tesla попытается отгрузить больше электромобилей в Китай до декабря, чтобы успеть до повышения тарифов.

Напомним, что ранее Opel выпустил первый в мире электромобиль для ралли. В свою очередь Chevrolet Bolt EV 2020 проезжает дальше большинства электромобилей на одном заряде.

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Источник: Reuters
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