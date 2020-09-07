Тест на беременность способен запускать видеоигры

Цифровые тесты на беременность внутри оказались почти настоящими полноценными компьютерами IBM PC

В кругу компьютерах энтузиастов существует своего рода соревнование по тому, чтобы запускать видеоигры на устройствах, которые абсолютно для этого не предназначены, вроде кассовых аппаратов, холодильников и калькуляторов. Однако пользователь Twitter под псевдонимом foone, вероятно, поборол всех – он запустил Doom на тесте для беременности.

Путем умного переоснащения и перенастройки аппаратного обеспечения устройства, оказалось возможным играть в культовый Doom из 90-х вместо того, чтобы гадать, не беременны ли вы.

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Каждый тест, который стоит менее 5 долларов (140 гривен), включает в себя процессор, оперативную память, батарейку-таблетку и крошечный ЖК-экран для отображения результата. Процессор представляет собой 8-битный микроконтроллер Holtek с 64 байтами оперативной памяти, способный работать на частоте 4 или 8 МГц в зависимости от конфигурации батареи. Это может показаться очень простым, но чип на удивление сложен.

"Вы можете подумать, что он очень ограничен, потому что у него всего 64 байта ОЗУ. Но на самом деле он использует конвейерную архитектуру для работы с 1 инструкцией за цикл, что дает ему неплохую производительность для процессора с частотой 4 МГц", – объясняет foone в своей ветке Twitter.

"Фун" предполагает, что это устройство, вероятно, работает быстрее при обработке чисел и базовом вводе-выводе, нежели процессор, использовавшийся в оригинальном IBM PC. Оригинальный компьютер был основан на микропроцессоре Intel 8088, 8-битном чипе, работающий на частоте 5 МГц. В 1984 году такой компьютер стоил несколько тысяч долларов. Сейчас такая мощность втиснута в одноразовый тест для беременности, который просто выбрасывается после использования.

К сожалению, чип внутри не программируется, поэтому в действительности невозможно заставить такой микрокомпьютер запускать Doom. Но энтузиаст пошел на хитрость – он использовал монохромный дисплей в качестве монитора для вывода изображения игры с другого устройства. Помимо геймплея шутера, "хакер" показал начальную сцену из игры Skyrim и даже один видеоролик.

Напомним, что ранее Nintendo пообещала возродить культовую игровую приставку "Ну, погоди!". В свою очередь Sony потеряла главный козырь PlayStation 5 и предала фанатов.

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