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The International 2019: лучший игрок в Dota 2 получит 15 миллионов долларов

За главный приз в 15 миллионов долларов в чемпионате The International 2019 будут бороться украинские команды Natus Vincere и Virtus.pro

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
The International 2019 проходит в китайском Шанхае
The International 2019 проходит в китайском Шанхае
Фото: Игромания

В Китае начался крупнейший киберспортивный чемпионат The International 2019, в котором лучшие игроки сразятся в виртуальных баталиях MOBA-игры Dota 2. На протяжении полутора недель сильнейшие игроки будут бороться за призовой фонд в размере 33 миллиона долларов, а лучшая команда сорвет куш в размере 15 миллионов долларов – остальную сумму разделят вторые и третьи победные места.

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Групповой этап чемпионата The International 2019 пройдет с 15 по 18 августа включительно, а по его итогам турнир покинут два коллектива. Оставшиеся 16 команд выйдут в плей-офф и с 20 по 25 августа сразятся на шанхайском стадионе "Мерседес-Бенц Арена". Матчи начинаются в 4 часа утра по киевскому времени.

Cреди участников будут и украинские команды Natus Vincere и Virtus.pro
Cреди участников будут и украинские команды Natus Vincere и Virtus.pro
Фото: Игромания

Одно лишь участие в этом соревновании — большое достижение: чтобы получить приглашение, команды должны показывать хорошие результаты на протяжении всего сезона, что непросто в условиях, когда правила игры меняются от турнира к турниру. Кстати, среди участников будут и украинские команды в лице Natus Vincere и Virtus.pro.

Команда-победитель The International 2019 заберет домой 15 миллионов долларов
Команда-победитель The International 2019 заберет домой 15 миллионов долларов
Фото: Игромания

Сегодня организаторы провели жеребьевку и опубликовали составы групп, в которых участники будут соревноваться между собой за право выйти в плей-офф в верхней или нижней сетках. Команды, занявшие последние места в группах, покинут турнир. С расписанием и результатами матчей можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2.

Напомним, что ранее бесплатная игра Fortnite принесла своим разработчикам миллиард долларов. А в США родители массово нанимают репетиторов по видеоиграм.

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Источник: Игромания
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